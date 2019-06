EXCLUSIV | Unde il vinde Gica Hagi pe Ianis! Surse: "100% acolo merge". Regele a dat un indiciu LIVE la Ora Exacta: "Tara e buna, echipa nu ati nimerit-o"

Ianis Hagi a dat doua goluri pentru Romania U21 la EURO. Nationala de tineret s-a calificat in semifinalele turneului final din Italia si San Marino, iar joi se va duela cu Germania!

Romania U21 a facut pana acum un turneu final senzational la EURO U21 din Italia si San Marino. Reprezentativa de tineret s-a calificat in semifinale, dupa ce a trecut 7 puncte de faza grupelor. Romania a invins cu 4-1 Croatia, cu 4-2 Anglia si a remizat aseara cu Franta, scor 0-0.

Ianis Hagi, Florinel Coman si George Puscas sunt golgheterii Romaniei, toti trei avand cate doua goluri.

Ianis Hagi a fost unul dintre remarcatii turneului final, iar cota a crescut si mai mult. Gica Hagi se pregateste sa il vanda intr-un campionat puternic. Inca dinaintea Campionatului European, oficialii Viitorului spuneau ca "Ianis are sanse mici de tot sa mai joace in Liga 1 si in sezonul viitor>

Surse: "Ianis Hagi, 100% in Spania"

Sursele www.sport.ro noteaza ca Gica Hagi discuta cu o echipa din Spania si este aproape inteles pentru transfer. In acest moment, Hagi e decis sa il trimita pe fiul sau in Spania, conditia fiind ca echipa cu care negociaza sa ii ofere cuvantul in privinta sanselor pe care i le va da lui Ianis Hagi.

Gica Hagi: "Pista Sevilla e gresita! Nu va zic mai mult"

Gica Hagi a vorbit in acesta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"Cine imbraca triocul nationalei, ce facem cu numarul 10? Uite ca ati gasit un numar 10. Nu are teama si are personalitate. Ianis a ajuns la un nivel, a crescut foarte mult in Romania, sa joace cum a jucat la acest Campionat European.

Discutiile sunt mai multe, sunt si discutii mai avansate, voi lua o decizie impreuna cu el, il las acum sa se concetreze la meciuri si vom discuta dupa EURO. La Sevilla e o pista gresita! Despre Ianis si despre toti ceilalti am primit mesaje incurajatoare.



Sunt mandru ca orice roman, nu cred ca exista vreun roman sa nu fie mandru. I-am batut pe cei mai buni, ei ne-au scos in strada, avem entuziasm, trebuie sa avem incredere in noi si sa ii ajutam sa devina cat mai mari. Ca parinte, va dati seama ca e copilul meu si sunt mandru, va veni ziua cand va deveni mai mare decat mine", a spus Gica Hagi.