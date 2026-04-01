Israel și Bosnia au remizat aseară în preliminariile Campionatului European Under 21, scor 0-0, într-un meci disputat la Budaors, în Ungaria.

După ce săptămâna trecută a debutat cu brio la naționala mare a Israelului, fundașul central dinamovist Nikita Stoinov (20 de ani) a fost acum titular și la tineret într-un meci plin de scântei cu Bosnia - de notat că în partida tur, jucată în toamna anului trecut, Stoinov a fost desemnat jucătorul meciului.

Ce s-a întâmplat însă acum?

Israel - Bosnia 0-0 sau când politicul invadează sportul

Conform relatărilor din presa israeliană, jucătorii naționalei din Bosnia și Herțegovina, mai corect spus unii dintre ei, au refuzat să dea mâna cu adversarii la începutul partidei, iar la final numărul 17 bosniac Albin Omic a scuipat în direcția fotbaliștilor și a staff-ului tehnic din Israel.

Incidentele au fost raportate observatorului UEFA, care a primit inclusiv imaginile video cu pricina, iar acum israelienii așteaptă decizia forului european.

Dincolo de rivalitatea sportivă din grupa de calificare (cele două echipe se luptă practic pentru locul 2, care poate duce direct la turneul final sau în play-off, în condițiile în care primul loc pare deja acontat de Norvegia), relațiile bilaterale între cele două state, Bosnia musulmană și Israel, sunt mai degrabă contradictorii, având în vedere așa-numita ”problemă palestiniană”.