Cu Nikita Stoinov (20 de ani) integralist și desemnat jucătorul meciului, naționala Under 21 a Israelului a debutat cu un 0-0 în deplasare cu Bosnia și Herțegovina în preliminariile EURO 2027, întâlnire disputată la sfârșitul săptămânii trecute.

Fundașul central al lui Dinamo a fost ales MVP-ul partidei de Sofascore, care i-a acordat nota 8.3.

De altfel, Stoinov a primit singura notă peste 8 dintre toți jucătorii prezenți pe teren.

Cu o precizie a paselor de 93%, tânărul fundaș dinamovist a impresionat pe stadionul ”Bijeli Brijeg” din Mostar, dar greul abia acum începe: pentru naționala din Israel urmează marți, tot în deplasare, meciul cu Olanda, o forță și la acest nivel al reprezentativelor de tineret.

