FOTO Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului în preliminarii!

Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului &icirc;n preliminarii! Superliga
Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Om de bază la echipa lui Zeljko Kopic, fotbalistul israelian impresionează și la naționala de tineret a țării sale.

TAGS:
Nikita StoinovDinamoIsraelSofascoreguy luzon
  • Stoinov israel u21
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cu Nikita Stoinov (20 de ani) integralist și desemnat jucătorul meciului, naționala Under 21 a Israelului a debutat cu un 0-0 în deplasare cu Bosnia și Herțegovina în preliminariile EURO 2027, întâlnire disputată la sfârșitul săptămânii trecute.

Fundașul central al lui Dinamo a fost ales MVP-ul partidei de Sofascore, care i-a acordat nota 8.3.

De altfel, Stoinov a primit singura notă peste 8 dintre toți jucătorii prezenți pe teren.

Cu o precizie a paselor de 93%, tânărul fundaș dinamovist a impresionat pe stadionul ”Bijeli Brijeg” din Mostar, dar greul abia acum începe: pentru naționala din Israel urmează marți, tot în deplasare, meciul cu Olanda, o forță și la acest nivel al reprezentativelor de tineret.

”Sunt mulțumit de băieți, de disciplina lor, atât în ofensivă, cât și în defensivă. Chiar nu am ce să le reproșez.

Ne vom îmbunătăți astfel încât cu Olanda să jucăm cu toată puterea și calitatea pe care le avem”, a declarat, la finalul meciului egal cu Bosnia, selecționerul Guy Luzon, fost antrenor la Standard Liege (vicecampion al Belgiei) sau Charlton Athletic (în Championship).

Iar jurnaliștii israelieni au remarcat: ”Luzon are încă mult de lucru înaintea meciului cu Olanda de marți. În ciuda unei apărări destul de bune, mijlocașii și extremele au avut mari dificultăți în a-l pune în valoare pe Daniel Dappa în atac”.

Foto: Nogometni/Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine, ההתאחדות לכדורגל בישראל

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
Toate cele patru moțiuni de cenzură &icirc;mpotriva Guvernului au picat. Bolojan: &bdquo;Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Două echipe din Anglia și Scoția &icirc;l vor pe fotbalistul rom&acirc;n din Superligă care a impresionat &icirc;n acest debut de sezon!
Două echipe din Anglia și Scoția îl vor pe fotbalistul român din Superligă care a impresionat în acest debut de sezon!
ULTIMELE STIRI
Dan Șucu &icirc;l lasă pe Gigi Becali cu ochii &icirc;n soare! Rapid a deturnat un fundaș dorit de FCSB
Dan Șucu îl lasă pe Gigi Becali cu ochii în soare! Rapid a deturnat un fundaș dorit de FCSB
Presa din Portugalia a explodat după dezvăluirile lui Becali: Incredibil! O schemă pentru a păcăli Benfica
Presa din Portugalia a explodat după dezvăluirile lui Becali: "Incredibil! O schemă pentru a păcăli Benfica"
Dwayne Johnson, &icirc;n lacrimi: a explicat de ce i s-au &bdquo;topit&ldquo; mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Naționala de tineret caută prima victorie &icirc;n preliminariile EURO 2027! Meciurile se văd pe Pro Arena și VOYO
Naționala de tineret caută prima victorie în preliminariile EURO 2027! Meciurile se văd pe Pro Arena și VOYO
Jannik Sinner, sinceritate dezarmantă după finala pierdută cu Alcaraz: Am fost previzibil! Voi schimba totul
Jannik Sinner, sinceritate dezarmantă după finala pierdută cu Alcaraz: "Am fost previzibil! Voi schimba totul"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Ultima zi de transferuri pentru echipele din Liga 1. Vezi toate mutările realizate

MERCATO VARĂ 2025 | Ultima zi de transferuri pentru echipele din Liga 1. Vezi toate mutările realizate

Fostul mijlocaș din Liga 1, șocat la venirea &icirc;n Rom&acirc;nia: Frate, ce e asta? Eu plec! . Apoi, a decis să-și ia cetățenia

Fostul mijlocaș din Liga 1, șocat la venirea în România: "Frate, ce e asta? Eu plec!". Apoi, a decis să-și ia cetățenia

Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n celelalte meciuri ale serii

Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri ale serii

Carlos Alcaraz, rege la US Open 2025. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n finala cu italianul Sinner

Carlos Alcaraz, rege la US Open 2025. Ce s-a întâmplat în finala cu italianul Sinner

Kylian Mbappe, fără inhibiții: &rdquo;El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă&rdquo;

Kylian Mbappe, fără inhibiții: ”El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă”

Continuă disputa &icirc;n cazul &rdquo;Tudose&rdquo;. Patronul lui FCSB e dur: &rdquo;Facem circ? Să vă &icirc;nvățați minte toți&rdquo;. Replica lui Dani Coman

Continuă disputa în cazul ”Tudose”. Patronul lui FCSB e dur: ”Facem circ? Să vă învățați minte toți”. Replica lui Dani Coman

CITESTE SI
Toate cele patru moțiuni de cenzură &icirc;mpotriva Guvernului au picat. Bolojan: &bdquo;Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele&rdquo;

stirileprotv Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!