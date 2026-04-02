Fostul mare fundaș central spaniol Gerard Pique a fost furios pe arbitraj la pauza meciului pe care echipa deţinută de el, FC Andorra, l-a disputat în Segunda Division, al doilea eşalon al campionatului Spaniei, scrie ziarul Sport, citat de cotidianul belgian La Derniere Heure.

La pauza meciului împotriva formaţiei Malaga, Gerard Pique a coborât în tunelurile stadionului pentru a le spune arbitrilor ce gândeşte despre felul cum a fost condusă partida.

Fostul fundaş al Barcelonei l-a aşteptat pe arbitru în tunelul care ducea spre vestiare. El a fost nemulţumit de două decizii ale cavalerului fluierului: un penalty acordat echipei Malaga şi un gol anulat lui FC Andorra.

Ziarul Sport a obţinut raportul arbitrilor. În acesta, se explică faptul că Pique "s-a apropiat agresiv de arbitrul principal, strigând şi arătând cu degetul la câţiva centimetri de faţa lui".

”Este un jaf istoric, o să-l postez pe X”, ar fi repetat cel care a jucat 616 meciuri pentru Barca în cariera sa. După această izbucnire, Pique riscă o sancţiune usturătoare, iar aceasta nu este prima sa abatere.

Meciul s-a încheiat cu scorul de 3-3.

