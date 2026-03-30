Atacantul englez Marcus Rashford, împrumutat de Manchester United la Barcelona în acest sezon, cu opţiune de cumpărare, a intrat în vizorul cluburilor Paris Saint-Germain şi AC Milan.

Barca îl poate transfera definitiv pe Rashford la finalul sezonului, în schimbul sumei de 30 de milioane de euro, însă clubul catalan nu a luat, deocamdată, o decizie finală în privinţa internaţionalului englez.

Conform presei spaniole, Barcelona a ajuns la un acord cu Rashford asupra termenilor viitorului contract, în cazul în care clubul catalan decide să exercite opţiunea de cumpărare, dar semnarea acordului este condiţionată de respectarea reglementărilor fair-play-ului financiar al Ligii spaniole.

În aceste condiţii, dacă Barca nu îl va transfera definitiv pe Rashford, mai multe cluburi de top sunt interesate de jucător, între acestea PSG şi AC Milan. Potrivit Agerpres, ambele grupări au fost asociate cu internaţionalul englez în trecut şi urmăresc îndeaproape situaţia pentru a face o ofertă oficială în cazul în care Barcelona va decide să nu-l transfere.

Marcus Rashford a înscris 10 goluri şi a oferit 11 pase decisive în 39 de apariţii pentru Barcelona, iar următoarele trei luni din actualul sezon vor fi decisive în stabilirea viitorului internaţionalului englez. Chiar dacă a fost utilizat mai puţin în ultima perioadă de antrenorul Hansi Flick, Rashford beneficiază acum de o şansă în plus, în condiţiile în care extrema braziliană Raphinha s-a accidentat în cursul meciului amical cu Franţa, disputat în actuala pauză internaţională, urmând să fie indisponibil aproximativ cinci săptămâni.