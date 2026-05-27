Andrei Rațiu a fost integralist în finala UEFA Conference League, pierdută de Rayo Vallecano în fața celor de la Crystal Palace, scor 0-1.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Jean-Philippe Mateta, la începutul reprizei secunde, după o eroare în defensiva spaniolilor.

Rațiu, notat cu 6,9

Andrei Rațiu a primit nota 6,9 din partea Flashscore, o evaluare peste media echipei Rayo Vallecano, care a fost 6,3. În plus, potrivit Sofascore, internaționalul român a fost notat cu 6,8.

Cel mai bine cotat jucător al finalei a fost colegul său din apărare, Lejeune, care a primit 7,6.

Fundașul român a avut o evoluție activă pe partea dreaptă, cu implicare atât în defensivă, cât și în construcție. Datele arată astfel: