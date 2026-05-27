Andrei Rațiu a fost integralist în finala UEFA Conference League, pierdută de Rayo Vallecano în fața celor de la Crystal Palace, scor 0-1.
Unicul gol al partidei a fost marcat de Jean-Philippe Mateta, la începutul reprizei secunde, după o eroare în defensiva spaniolilor.
Rațiu, notat cu 6,9
Andrei Rațiu a primit nota 6,9 din partea Flashscore, o evaluare peste media echipei Rayo Vallecano, care a fost 6,3. În plus, potrivit Sofascore, internaționalul român a fost notat cu 6,8.
Cel mai bine cotat jucător al finalei a fost colegul său din apărare, Lejeune, care a primit 7,6.
Fundașul român a avut o evoluție activă pe partea dreaptă, cu implicare atât în defensivă, cât și în construcție. Datele arată astfel:
- 7 contribuții defensive
- 7 tackling-uri (2 câștigate)
- 3 interceptări
- 2 ieșiri din apărare
- 5 recuperări
- 11 dueluri la sol (5 câștigate)
- 4 dueluri aeriene (3 câștigate)
- 1 fault de ultim apărător
- 2 faulturi comise