Fosta campioană a bifat în nouă meciuri disputate în partea a doua a campionatului patru victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri și a obținut un loc în barajul pentru preliminariile UEFA Europa Conference League.

În semifinala barajului, formația dirijată de Marius Baciu a învins-o cu 4-3 pe FC Botoșani în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”. În finala barajului, FCSB o va înfrunta pe Dinamo pe ”Arcul de Triumf” vineri seară, de la ora 20:30.

Prima plecare de la FCSB în vară: ”E istorie!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a evidențiat că la meciul cu Dinamo nu va mai fi Baba Alhassan (26 de ani). Închizătorul din Uganda este primul jucător care o părăsește pe FCSB la finalul actualei stagiuni.

”Baba nu mai este. Nu va mai fi deloc. (n.r. – E istorie?) Da, e istorie!

(n.r. De ce FCSB nu l-a păstrat şi pentru meciul cu Dinamo?) Are o problemă şi trebuie să fie alături de familie. Nu avea cum să stea”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, Alhassan s-a aflat la FCSB din ianuarie 2024. El a fost adus de la FC Hermannstadt pentru 600.000 de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 850.000 de euro.

Pe lângă Alhassan, și Târnovanu ar urma să plece de la FCSB

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Mirel Rădoi, care a antrenat-o pe FCSB la începutul play-out-ului și care în prezent este ”principal” la Gaziantep, a susținut că turcii încă îl vor pe Ștefan Târnovanu la echipă, dar în același timp e conștient că mutarea sa nu va putea fi perfectată.

”Oricât ne-am dori în momentul de față să avem un portar ca Fane nu putem să îl luăm”, a spus Rădoi.

Ioan Becali, agentul lui Ștefan Târnovanu, spunea recent că nu are de gând să îl lase pe portarul lui FCSB la Gaziantep, club care a încheiat pe locul 12 în clasamentul Superligii Turciei cu 37 de puncte.

”(n.r. dacă Gaziantep este o opțiune pentru Târnovanu) Mda, Gaziantep este un club ok... Dar nu am de gând să fac mișcarea asta”, sugera Becali la Digi Sport.