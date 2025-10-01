Kovalenko a semnat pe doi ani cu Aris Limassol

Aris Limassol a anunțat transferul mijlocașului ucrainean Viktor Kovalenko, care a semnat un contract pe doi ani, valabil până în vara anului 2027. Acesta vine de la Empoli, echipă recent retrogradată în Serie B. Aris ocupă locul al treilea în campionatul Ciprului, fiind la egalitate de puncte (12) cu Omonia Nicosia, APOEL Limassol și Pafos FC (echipa românului Vlad Dragomir), echipele care luptă pentru titlul de campioană, după disputarea a cinci etape.



Kovalenko este considerat unul dintre cele mai bune produse ale academiei lui Șahtior Donețk din ultimii ani, alături de Mykhailo Mudryk (Chelsea), Heorhiy Sudakov (Benfica), Anatolii Trubin (Benfica), Mykola Matviienko (Șahtior Donețk), Oleksandr Zubkov (Trabzonspor) sau Oleksandr Pikhalyonok (Dinamo Kiev). Mijlocașul a fost promovat la prima echipă a lui Șahtior de Mircea Lucescu, în 2014, care i-a oferit debutul pe 28 februarie 2015, într-un meci cu Vorskla Poltava.



După patru ani în Italia, cota i-a scăzut de șase ori

Viktor Kovalenko (29 de ani) este născut la Kherson și a jucat pentru Șahtior Donețk (2014-2021), Atalanta (2021, 2025), Spezia (2021-2023 / împrumutat) și Empoli (2023-2024, împrumutat / 2025). Are 33 de selecții pentru naționala de seniori a Ucrainei.



În palmares are Ukrainian Premier League (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), Ukrainian Cup (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), Ukrainian Super Cup (2015, 2017), Ukrainian Premier League - Best young player (2015-2016), Golden Talent of Ukraine (2015 - U19, 2016 - U21) și titlul de golgheter al FIFA World U20 Championship (2015). Poate evolua ca mijlocaș ofensiv și mijlocaș central și este cotat la 1 milion de euro, după ce valora 6 milioane de euro, în 2021.

