Echipa cipriotă Aris Limassol este aproape de turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, după ce a surclasat-o pe BATE Borisov cu 6-2, miercuri, pe teren propriu, în prima manşă din turul secund preliminar al competiţiei.

Rakow Czestochowa, campioana Poloniei, a câştigat in extremis meciul cu azerii de la Qarabag FK, scor 3-2, cu un gol marcat de germanul Sonny Kittel (90+1).

Fundaşul Bogdan Racoviţan a fost integralist la gazde, iar Deian Sorescu a fost introdus în minutul 84.

???? Raków 3-2 Qarabağ

Nice piece of skill by Sonny Kittel. He perfectly collected a pass from Deian Sorescu, then unleashed a fantastic long-range strike which went into the top left corner. The score is 3:2.pic.twitter.com/hmWR10qbNj