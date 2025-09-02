Războiul din Ucraina a creat o falie adâncă între doi dintre jucătorii echipei, iar acum conflictul a fost recunoscut public.



Protagoniștii sunt nou-venitul Illya Zabarnyi, fundaș central ucrainean, și portarul rus Matvei Safonov. Odată cu transferul lui Zabarnyi pentru o sumă impresionantă, circa 63 de milioane de euro, presa din Franța a speculat intens pe tema modului în care cei doi vor putea coexista, în contextul invaziei rusești din Ucraina, începută pe 24 februarie 2022.



Ucraineanul rupe tăcerea

După câteva săptămâni de la sosirea sa la Paris, Zabarnyi a oferit un interviu pentru emisiunea ucraineană "Football 360", unde a vorbit fără ocolișuri despre situația tensionată.



"În țara mea, un război pe scară largă continuă de patru ani. Rușii sunt agresorii care încearcă în zadar să distrugă libertatea și independența Ucrainei. Războiul continuă și nu întrețin nicio relație cu rușii", a spus fundașul.



Întrebat direct despre relația cu Safonov, coechipierul său de la PSG, ucraineanul a explicat cum gestionează situația: "În ceea ce-l privește pe colegul meu de echipă, trebuie să colaborez cu el la nivel profesional la antrenamente și îmi voi îndeplini obligațiile față de club".



Zabarnyi a încheiat cu un mesaj tranșant, cerând măsuri drastice: "Cât timp războiul continuă, susțin pe deplin izolarea totală a fotbalului rusesc în lume", a punctat apărătorul.



