Cumpărat de la FC U Craiova pentru 2 milioane de euro, Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev la începutul lunii septembrie. Imediat după transfer, fanii echipei din Ucraina au descoperit că atacantul român născut în Republica Moldova a distribuit pe rețelele sociale mai multe clipuri pro Rusia.

Vladislav Blănuță, protejat de Igor Surkis: "E însoțit de bodyguarzi în Kiev"



Blănuță și-a prezentat scuzele, iar Dinamo Kiev a transmis ferm că va miza în continuare pe fotbalist. Totuși, fanii echipei nu au putut digera această situație: la unul dintre meciuri au afișat un banner cu mesajul "Blănuță este diavolul", iar la o altă partidă au aruncat cu ouă în direcția fostului atacant de la FC U Craiova.



După toate incidentele în care Blănuță a fost implicat, Dinamo Kiev a decis se implice și mai mult. Președintele Igor Surkis a angajat bodyguarzi care să îl protejeze pe fotbalist atunci când merge pe străzile din Kiev, susține jurnalistul ucrainean Viktor Vatsko, care precizează că este o măsură fără precedent a clubului.



"I-aș mai da timp lui Blănuță pentru că trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere mental. Surkis îl protejează foarte serios și nu-mi amintesc ca Dinamo Kiev să își fi protejat vreun fotbalist într-un asemenea fel. Am înțeles că Blănuță merge prin Kiev însoțit de bodyguarzi.



În ceea ce privește fotbalul, Blănuță nu a arătat nimic în meciul cu Karpaty. Nu a fost periculos, nu a arătat deloc clasa, letalitatea sau tehnica unui atacant. Dar poate este doar o formă de moment", a spus Viktor Vatsko, potrivit sport.ua.

Vladislav Blănuță a strâns patru meciuri la Dinamo Kiev - trei în campionat și unul în Cupa Ucrainei - iar până acum nu a reușit să aibă vreo contribuție notabilă.

