Universitatea Craiova încheie anul 2025 în forță, instalându-se în fotoliul de lider al Superligii după un succes categoric în Bănie. Elevii lui Filipe Coelho au acumulat 40 de puncte, depășind Rapidul pe ultima sută de metri a anului. Omul meciului a fost tânărul David Matei, fotbalist adus de la CSA Steaua, care a reușit o „dublă” spectaculoasă în prima repriză, fructificând pasele venite de la Baiaram și Etim.



Prestația solidă a mijlocașului, care nu marcase până acum în primul eșalon, a atras imediat atenția. Basarab Panduru a analizat jocul lui Matei la Prima Sport, subliniind că vede în el un potențial uriaș, deși mai sunt aspecte de corectat la capitolul atitudine și maturitate în joc.



„Are posibilitatea să devină un jucător bun”



„Am vrut să vorbesc despre el, văd un jucător talentat. Mi se pare că nu are probleme cu mingea, se descurcă foarte bine. Ai impresia că are o suficienţă, probabil pentru că nu are adversar, joacă mai mereu. Văd calitate la el. M-a surprins, nu avea gol marcat, mai ales pentru poziţia pe care o joacă. Face atingeri în plus, dar cu toate astea, de la Rădoi l-am văzut că el creşte, că aleargă, se duce în atac, cere mingea pe poziţie viitoare. Este prea mic, probabil. Are posibilitatea să devină un jucător bun”, a spus Basarab Panduru.



Pe lângă golurile lui Matei (minutele 18 și 34), tabela a fost completată de Carlos Mora și de Al Hamlawi, care a punctat de două ori pe finalul partidei. Victoria o duce pe Universitatea Craiova peste Rapid, FC Botoșani și Dinamo, asigurându-i o iarnă liniștită din postura de lider al României.

