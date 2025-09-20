Considerat viitorul fotbalului ucrainean, extrem de rapid – 36,67 km/h la debutul său în Premier League, Mudryk promitea spectacol și goluri.



Realitatea a fost însă mult mai crudă. Winger-ul a strâns doar 73 de meciuri și 10 goluri în trei sezoane la Londra, iar în aprilie 2025 totul s-a prăbușit. Un test antidoping pozitiv i-a adus rezilierea contractului și o suspendare pe termen nelimitat.



S-a lăsat de fotbal și vrea la Jocurile Olimpice de atletism



Fără echipă și cu reputația pătată, ucraineanul a decis să-și schimbe viața. În loc să se retragă complet din sport, fostul winger s-a alăturat echipei de sprinteri a Ucrainei și vrea să concureze la Jocurile Olimpice din 2028, de la Los Angeles.



Pentru a reuși, trebuie să îndeplinească baremul de calificare impus de World Athletics, sub 10 secunde pe suta de metri, și să treacă selecțiile naționale din 2027. Viteza rămâne atuul principal al lui Mudryk, iar specialiștii din atletism cred că ar putea avea o șansă reală la calificare.

