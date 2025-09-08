Sudakov se afla în cantonament cu echipa națională

Apartamentul din cartierul Svyatoshynskyi din estul Kiev al fotbalistului Georgiy Sudakov a fost distrus în mare parte, după un atac cu drone al armatei ruse asupra Kievului, dintre care multe au fost mortalele Shahed. Fiica, soția însărcinată și mama acestuia se aflau în casă, dar au scăpat cu viață ca prin minune, în timp ce mijlocașul se află în lotul echipei naționale pentru meciul cu Azerbaidjan (9 septembrie / Tofiq Bahramov Republican Stadium, Baku).



Moscova a direcționat un val de 805 drone și 13 rachete către marile orașe ucrainene, în noaptea trecută. Deși forțele aeriene din țara vecină au doborât 751 dintre acestea, s-au înregistrat patru morți și 44 de răniți. Unul dintre multele atacuri ale Rusiei din ultima lună, acesta vine pe fondul discuțiilor pentru încheierea unui acord de pace, ținute sub patronajul SUA și al președintelui Donald Trump, care încă nu au dat roade.



Este originar dintr-un oraș ocupat acum de ruși

Georhiy Viktorovych Sudakov (23 de ani) este născut la Brianka (Luhansk Oblast), un oraș aflat momentan sub ocupație rusească. El s-a format la juniorii cluburilor Sokil Breanka, FC Metalist Kharkiv și Șahtior Donețk. La nivel de seniori a fost legitimat la Șahtior Donețk (2020-2025) și Benfica Lisabona (2025-prezent). Are 28 de selecții și 3 goluri pentru naționala Ucrainei, cu care a participat la Euro 2024.



Poate evolua pe posturile de mijlocaș central, mijlocaș stânga și închizător și este cotat la 32 de milioane de euro, fiind al doilea cel mai bine evaluat jucător din actuala generație a Ucrainei, după Ilya Zabarnyi (PSG / 42 milioane de euro). A ajuns la Benfica Lisabona, în această vară, pentru 27 de milioane de euro.

