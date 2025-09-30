Dragomir e titular în campionat și în Champions League

Mijlocașul ofensiv a fost titular în patru din cele cinci meciuri din campionat ale lui Pafos, contra lui APOEL Nicosia (1-0 / 31 august), Apollon Limassol (0-1 / 13 septembrie), Omonia Aradippou (2-0 / 21 septembrie) și Olympiakos Nicosia (2-1 / 27 septembrie) și a jucat jumătate de oră cu Paralimni (3-0 / 24 septembrie). Pafos ocupă locul al patrulea în campionat, cu 12 puncte acumulate în cinci etape jucate, fiind la egalitate de puncte cu cele trei echipe din fața sa, respectiv Omonia Nicosia, APOEL Nicosia și Aris Limassol.



Vlad Dragomir a avut evoluții consistente și în Champions League, jucând în confruntările cu Maccabi Tel Aviv (1-1, 1-0 / turul 2 preliminar), Dinamo Kiev (1-0, 2-0 / turul 3 preliminar), Steaua Roșie Belgrad (2-1, 1-1 / play-off) și Olympiakos Pireu (0-0 / faza ligii). Echipa lui Juan Carlos Carcedo va mai juca cu Bayern Munchen (30 septembrie / acasă), Kairat Almaty (21 octombrie / deplasare), Villarreal (5 noiembrie / acasă), AS Monaco (26 noiembrie / acasă), Juventus (10 decembrie / deplasare), Chelsea (21 ianuarie / deplasare) și Slavia Praga (28 ianuarie / acasă). În sezonul precedent, Pafos a ajuns până în optimile de finală ale Conference League (1-0 și 0-3 cu Djurgardens IF).



A fost timp de trei ani sub contract cu Arsenal

Vlad Mihai Dragomir (26 de ani) este născut la Timișoara și s-a format la cluburile LPS Banatul Timișoara, Academia ACS Poli Timișoara și Arsenal Football Club Academy (Hale End). La nivel de seniori a evoluat pentru ACS Poli Timișoara (2014-2015), Arsenal U21 (2016-2018), Perugia Calcio (2018-2021), Virtus Entella (2021) și Pafos FC (2021-prezent).



Are opt selecții pentru reprezentatiova de tineret, cu care a participat la Euro 2019, iar la naționala de seniori a debutat la meciul cu San Marino, scor 5-1 (2025). Poate juca pe posturile de mijlocaș ofensiv, mijlocaș central și mijlocaș stânga și este cotat la 1.8 milioane de euro. În palmares are Cypriot First Division (2024-2025) și Cypriot Cup (2023-2024).

Foto - Getty Images

