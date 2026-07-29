Roș-albaștrii trebuie să răstoarne un 2-3 surprinzător din tur, însă acest lucru nu îi oprește să se și distreze la antrenamente.

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Ionuț Chirilă, discurs nemilos la adresa FCSB înaintea returului cu FK Auda: „Câștigă întâmplător”

Fostul elev al lui Mirel Rădoi, cu 57 de meciuri în Superligă, a fost transferat de Gaziantep

Voie bună la FCSB înaintea returului cu Auda

Aymen Boutoutaou (aripă dreapta, 25 de ani), Andre Duarte (stoper, 28), Ronny Labonne (fundaș dreapta, 28) și Mihai Toma (mijlocaș stânga, 19) au fost supuși unei provocări virale pe TikTok.

Cei patru fotbaliști au fost puși să oprească, la fix trei secunde, cronometrul. Timpul însă nu era nici pornit, iar jucătorii implicați s-au prins de farsă. Elevii lui Marius Baciu s-au amuzat copios.

„Se pare că challenge-ul a fost și mai amuzant pentru că roș-albaștrii îl știau deja”, a scris FCSB, pe contul de Instagram al clubului.