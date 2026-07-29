FOTO ȘI VIDEO Fotbaliștii de la FCSB se distrează înaintea returului cu Auda! Provocarea la care au fost supuși

Fotbaliștii de la FCSB se distrează înaintea returului cu Auda! Provocarea la care au fost supuși Conference League
Alexandru Hațieganu
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Auda - FCSB, meci pentru manșa secundă din turul doi preliminar al Conference League, va avea loc joi, pe 30 iulie, de la ora 19:00. Partida va fi transmisă în exclusivitate de către VOYO.

TAGS:
FCSBfk audaConferece LeagueSuperligaantrenamente
Din articol

Roș-albaștrii trebuie să răstoarne un 2-3 surprinzător din tur, însă acest lucru nu îi oprește să se și distreze la antrenamente.

Fotbaliștii de la FCSB se distrează înaintea returului cu Auda!

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Voie bună la FCSB înaintea returului cu Auda 

Aymen Boutoutaou (aripă dreapta, 25 de ani), Andre Duarte (stoper, 28), Ronny Labonne (fundaș dreapta, 28) și Mihai Toma (mijlocaș stânga, 19) au fost supuși unei provocări virale pe TikTok.

Cei patru fotbaliști au fost puși să oprească, la fix trei secunde, cronometrul. Timpul însă nu era nici pornit, iar jucătorii implicați s-au prins de farsă. Elevii lui Marius Baciu s-au amuzat copios. 

„Se pare că challenge-ul a fost și mai amuzant pentru că roș-albaștrii îl știau deja”, a scris FCSB, pe contul de Instagram al clubului. 

Echipa probabilă a FCSB și posibilii adversari

Echipa probabilă a FCSB (4-3-3): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic - Cisotti, Gnahore, Tănase - Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu

Dacă FCSB va reuși să se califice în turul trei preliminar al Conference League, fosta campioană a României va înfrunta câștigătoarea din dubla manșă dintre Aluminij (Slovenia) și Dinamo Tirana (Albania). În tur scorul a fost 1-1, iar meciul s-a disputat pe terenul clubului sloven.

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