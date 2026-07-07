Mirel Rădoi își transferă la Gaziantep un fost elev: ”Au ajuns la un acord!”

Presa turcă susține că Gaziantep a bătut palma cu un fotbalist care i-a trecut prin mână lui Mirel Rădoi.

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Este vorba despre Ulrich Meleke, mijlocașul trecut prin Superliga României pe la echipe precum CFR Cluj, FC Botoșani și FC Voluntari, care ar urma să fie prezentat oficial la Gaziantep în scurt timp.

Se pare că au mai rămas de pus la punct doar câteva detalii din contract, însă cel mai probabil acestea vor fi rezolvate curând.

Mirel Rădoi l-a avut sub comanda sa pe Meleke la Al Bataeh, în Emiratele Arabe Unite, și, conform OlayMedya, antrenorul român ar fi insistat pentru transferul fotbalistului originar din Coasta de Fildeș.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ulrich Meleke, potrivit Transfermarkt.

14 meciuri a disputat Ulrich Meleke sub comanda lui Mirel Rădoi.

Meleke a ajuns pentru prima dată în România la FC Botoșani, în 2021, liber de contract după despărțirea de Kokkolan PV. După doar câteva luni, CFR Cluj l-a transferat definitiv și l-a împrumutat la FC Voluntari.

Meleke a adunat 48 de meciuri în Superliga, dar nu a reușit să contribuie cu gol sau pasă decisivă.

”Gaziantep FK a ajuns la un acord preliminar cu Ulrich Meleke, care a evoluat cel mai recent la Al-Bataeh, în Emiratele Arabe Unite. Transferul urmează să fie oficializat după ce părțile vor stabili ultimele detalii”, au scris turcii.