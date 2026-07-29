Ionuț Chirilă, discurs nemilos la adresa FCSB înaintea returului cu FK Auda: „Câștigă întâmplător”

Înfrângerea suferită de roș-albaștri în prima manșă, scor 2-3 la București, nu a reprezentat o surpriză pentru actualul tehnician al celor de la CS Dinamo. Potrivit acestuia, rezultatul din tur reflectă instabilitatea și lipsa de constanță de la clubul finanțat de Gigi Becali, formație ajunsă în competiția europeană după ce în sezonul precedent a evoluat în play-out.
„Nu este nimic anormal. FCSB nu este un punct de referință în fotbalul românesc. Este o echipă care în 10 ani a câștigat de două ori campionatul. Întâmplător! Continuitate nu am văzut la FCSB. Asta-i părerea mea, deși e un paradox”, a spus Ionuț Chirilă, potrivit Prosport.
Optimism în tabăra roș-albastră înainte de meciul decisiv
În ciuda criticilor primite și a dezavantajului de pe tabelă, jucătorii FCSB păstrează un moral ridicat înaintea deplasării din Letonia. Fundașul central Joyskim Dawa a subliniat că diferența de valoare va fi factorul decisiv pentru obținerea calificării.
„Chiar dacă Auda a câștigat în tur, nu cred că este la nivelul nostru. Suntem un colectiv mult mai bun”, a transmis internaționalul camerunez.
Meciul retur dintre FK Auda și FCSB este programat joi, 30 iulie, de la ora 19:00. O eventuală calificare în turul al treilea preliminar ar trimite formația bucureșteană într-o dublă confruntare cu învingătoarea duelului dintre NK Aluminij și FC Dinamo Tirana, menținând totodată vie miza financiară la care visează patronul Gigi Becali.
Accesul în faza principală a competiției ar asigura clubului venituri garantate de 3,17 milioane de euro, sumă la care se adaugă bonusurile pentru rezultatele din meciurile preliminare.