Ionuț Chirilă, discurs nemilos la adresa FCSB înaintea returului cu FK Auda: „Câștigă întâmplător”

„Nu este nimic anormal. FCSB nu este un punct de referință în fotbalul românesc. Este o echipă care în 10 ani a câștigat de două ori campionatul. Întâmplător! Continuitate nu am văzut la FCSB. Asta-i părerea mea, deși e un paradox” , a spus Ionuț Chirilă, potrivit Prosport .

Înfrângerea suferită de roș-albaștri în prima manșă, scor 2-3 la București, nu a reprezentat o surpriză pentru actualul tehnician al celor de la CS Dinamo . Potrivit acestuia, rezultatul din tur reflectă instabilitatea și lipsa de constanță de la clubul finanțat de Gigi Becali, formație ajunsă în competiția europeană după ce în sezonul precedent a evoluat în play-out.

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Optimism în tabăra roș-albastră înainte de meciul decisiv

În ciuda criticilor primite și a dezavantajului de pe tabelă, jucătorii FCSB păstrează un moral ridicat înaintea deplasării din Letonia. Fundașul central Joyskim Dawa a subliniat că diferența de valoare va fi factorul decisiv pentru obținerea calificării.

„Chiar dacă Auda a câștigat în tur, nu cred că este la nivelul nostru. Suntem un colectiv mult mai bun”, a transmis internaționalul camerunez.

Meciul retur dintre FK Auda și FCSB este programat joi, 30 iulie, de la ora 19:00. O eventuală calificare în turul al treilea preliminar ar trimite formația bucureșteană într-o dublă confruntare cu învingătoarea duelului dintre NK Aluminij și FC Dinamo Tirana, menținând totodată vie miza financiară la care visează patronul Gigi Becali.

Accesul în faza principală a competiției ar asigura clubului venituri garantate de 3,17 milioane de euro, sumă la care se adaugă bonusurile pentru rezultatele din meciurile preliminare.