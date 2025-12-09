Modric îl poate determina pe Ramos să aleagă AC Milan

Fundașul spaniol va împlini 40 de ani pe 30 martie 2026, dar nu se gândește să agațe ghetele în cui și chiar speră la prezența la Campionatul Mondial de anul viitor. După ce reîntoarcerea la Real Madrid a devenit imposibilă, ibericul ar avea de ales între Juventus și AC Milan, formațiile de top din Serie A, care joacă în Champions League și îl curtează insistent pe experimentatul stoper.



Conform presei din Italia, Juventus ar fi pus pe masă o ofertă mai generoasă din punct de vedere financiar, dar Milan ar avea prima șansă să-l înregimenteze, contând pe aportul lui Luka Modric (40 de ani) în negocieri. Croatul și spaniolul au fost colegi pe Bernabeu timp de nouă sezoane, au purtat banderola de căpitan a echipei madrilene și păstrează încă o puternică prietenie, care este acum de folos trupei antrenate de Massimiliano Allegri.



Sergio Ramos, printre cei mai importanți fundași al generației sale

Sergio Ramos Garcia (39 de ani / 185 cm) este născut la Camas (Comunitatea Autonomă Andaluzia) și a fost legitimat la echipele Sevilla Atletico (2003-2004), FC Sevilla (2004-2005, 2023-2024), Real Madrid (2005-2021), PSG (2021-2023) și Rayados de Monterrey (2025). A jucat 180 de meciuri oficiale pentru naționala de seniori a Spaniei și a marcat 23 de goluri.



El este considerat unul dintre cei mai valoroși fundași din istoria fotbalului spaniol, fiind inclus pe lista scurtă la acest capitol, alături de Carles Puyol, Fernando Hiero, Gerard Pique, Jose Antonio Camacho, Manuel Sanchis, Chendo sau Jose Santamaria.



Palmaresul său de fotbalist este impresionant

În palmaresul său se găsesc trofeele La Liga (x6), Copa del Rey (x2), Supercopa de Espana (x4), Champions League (x4), Supercupa Europei (x3), FIFA Club World Cup (x4), Ligue 1 (x2), Trophee des Champions (1), FIFA World Cup (2010), UEFA European Championship (2008, 2012) și o finală de FIFA Confederations Cup (2013).



La nivel individual a câștigat La Liga Best Defender (x5), FIFA Club World Cup Golden Ball (2014), FIFA Club World Cup top scorer (2014), UEFA Champions League Defender of the Season (x2), Luis Aragones Award (2016) și Globe Soccer Awards "Best Defender of All Time.

De asemenea, a fost inclus și în FIFA FIFPRO World 11 (x11), UEFA Team of the Year (x9), FIFA World Cup Dream Team (2010), FIFA World Cup All-Star Team (2010), UEFA European Championship Team of the Tournament (2012), FIFA Confederations Cup Dream Team (2013), UEFA Champions League Squad of the Season (x4), UEFA Ultimate Team of the Year (1), La Liga Team of the Season (x2), ESM Team of the Year (x4), UEFA Champions League Defender of the Season (x2), IFFHS Men's World Team (x4), IFFHS World Team of the Decade (2011-2020), IFFHS UEFA Team of the Decade (2011-2020) și L'Equipe Team of the Year (1).



Foto - Getty Images

