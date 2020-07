Eroul Sevillei n-are liniste acasa! "SUPERCLASICO" in dormitor: Ocampos a jucat la River Plate, iar sotia fotomodel tine cu Boca Juniors

Argentinianul Lucas Ocampos e marea revelatie a echipei FC Sevilla in acest sezon din La Liga.

Luni seara, Sevilla a castigat cu 1-0 meciul cu Eibar, rezultat al carui merit ii revine in special atacantului sud-american. Pe langa faptul ca a marcat unicul gol, Ocampos a fost protagonistul unei situatii care rar se vede in fotbal.

Astfel, in prelungirile partidei (minutul 101), portarul gruparii andaluze, cehul Vaclik, s-a accidentat fara ca Sevilla sa mai aiba dreptul la schimbari, intre buturi intrand nimeni altul decat Ocampos. Ei bine, la ultima faza a partidei, un corner al oaspetilor, argentinianul a parat un sut din apropiere venit, atentie, de la portarul advers, urcat in careu pentru a le da o mana de ajutor coechipierilor.

Asadar, Lucas Ocampos e deja un nume cu rezonanta in La Liga, la fel cum va deveni in perioada urmatoare si sotia sa, Majo Barbeito, cei doi pozand intr-un cuplu extrem de fericit, cu doi copii alaturi. Toate sunt bune si frumoase in familia Ocampos doar pana la ora marilor derby-uri din Argentina dintre River Plate si Boca Juniors. Probabil ca Lucas si Majo nici macar nu-si vorbesc in acele zile de foc, de vreme ce Ocampos a debutat in fotbalul mare la River, iar partenera sa fotomodel se lauda pe Instagram ca e o fana infocata a rivalilor de la Boca.