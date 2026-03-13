Watford va face o ofertă pentru un tânăr atacant senegalez

Watford și-a trimis scouterii să-l urmărească pe tânărul Mouhamed Diop, golgheterul primei divizii din Senegal. Acesta are 17 ani, evoluează ca atacant central, este cotat la 250.000 de euro și evoluează pentru AJEL de Rufisque. Conform presei engleze, primele impresii au fost bune și va urma o ofertă greu de refuzat de clubul african.

"Viespile" s-au orientat către transferuri direct de pe piața africană, pentru a reduce din sumele de transfer, având acum în lot mai mulți jucători cu potențial de pe "Continentul Negru", precum Mamadou Doumbia (Mali), Kevin Keben (Camerun), Formose Mendy (Senegal) și Othmane Maamma (Maroc).

Ligue 1, prima divizie din Senegal, este clasată abia pe locul al 17-lea în coeficientul întocmit de Confederation Africaine de Football (CAF), dar în ultimul deceniu echipele locale au reușit să producă jucători precum Nicolas Jackson (Bayern Munchen), Cheikh Sabaly (Vancouver Whitecaps), Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (AS Monaco), Idrissa Gueye (Udinese) sau Pape Matar Sarr (Tottenham). Țara din Estul Africii are și o uriașă diaspora în Europa, mai ales în Franța, Italia, Spania, Belgia și Germania, care furnizează jucători foarte valoroși pentru echipa națională, care este campioana en-titre a Africii.

Clubul englez este deținut de familia Pozzo

Watford Football Club este un club înființat în 1881, care îl are ca acționar majoritar pe Gino Pozzo, fiul miliardarului italian Giampaolo Pozzo, patronul lui Udinese. Echipa de pe Vicarage Road este antrenată de Edward Still și ocupă locul al nouălea în Championship, fiind la 15 puncte în spatele liderului Coventry City.

Cei mai cunoscuți jucători din lotul actual sunt Tom Ince, Edoardo Bove, Nampalys Mendy și Imran Louza. Echipa are în palmares un loc secund în First Division (1982-1983) și două finale de FA Cup (1983-1984, 2018-2019).

Familia Pozzo a fost cea care a introdus în fotbal transferurile bazate exclusiv pe o rețea de scouting extinsă și pe o analiză video amănunțită pentru transferuri, apoi formând un parteneriat cu alte cluburi deținute de același acționar majoritar.