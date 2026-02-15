Este „noul Eriksen”: Eduardo Bove a revenit după 14 luni de pauză

Pentru prima dată de la stopul cardiac suferit în timpul unui meci cu Fiorentina în decembrie 2024, mijlocaşul italian Edoardo Bove a jucat din nou fotbal, sâmbătă, împotriva echipei Preston (2-2) în Championship, după ce s-a angajat la Watford la sfârşitul lunii ianuarie.

Intrat în joc în minutul 86 sub culorile echipei Watford, el a ajutat la menţinerea rezultatului de egalitate (2-2) în faţa echipei Preston North End, în Championship.

„Sunt foarte recunoscător faţă de staff şi club, care mi-au oferit această oportunitate. Sunt foarte fericit să fiu aici”, a declarat el într-un comunicat publicat de club după meci.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani a revenit şi asupra perioadei dificile prin care a trecut după ce s-a simţit rău: „Sincer, la început nu mă uitam la fotbal. Chiar şi văzând copiii jucând fotbal mă enerva puţin!”

Apoi a adăugat: „Am spus întotdeauna că nu m-am simţit niciodată singur şi că această forţă emanată de oameni din întreaga lume mi-a permis să fiu aici. Vreau să le mulţumesc.”

Bove s-a prăbuşit în urmă cu 14 luni, în timpul unui meci din Serie A între Fiorentina şi Inter Milano, provocând întreruperea definitivă a partidei.

De la implantarea unui defibrilator cardiac, reglementările italiene i-au interzis să-şi continue cariera în ţara sa. Fără niciun contract, el s-a angajat la Watford în ianuarie pentru a-şi relansa cariera.

