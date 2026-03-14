Chivu a ”turbat” pe margine și a fost eliminat! Nebunie pe ”Meazza”, în finalul thriller-ului Inter - Atalanta

Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă după-amiază, de la ora 16:00, în etapa #29 din primul eșalon al Italiei, Serie A. Confruntarea a fost LIVE TEXT și pe Sport.ro - AICI.

Pio Esposito a deschis scorul în minutul 26, iar Nikola Krstovic a restabilit egalitatea în finalul actului secund, mai exact în minutul 83.

Înainte să intervină VAR-ul pentru golul Atalantei, Cristi Chivu a văzut cartonașul galben după ce a avut un exces de furie la marginea terenului.

Iar după intervenția VAR-ului, Chivu a continuat protestele, iar ”centralul” Gianluca Manganiello l-a eliminat pe antrenorul ”nerazzurrilor”.

Echipele de start

Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Carlos Augusto - Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Esposito, Thuram; Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez - Mkhitaryan, L. Henrique, Lavelli, Kaczmarski, Frattesi, A. Diouf, De Vrij, Darmian, Bonny, Bastoni, Acerbi; Antrenor: Cristi Chivu

Atalanta: Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi - Samardzic, Zalewski - Scamacca; Rezerve: F. Rossi, Sportiello - BEllanova, De Ketelaere, Ederson, Hien, Kossounou, Krstovic, Musah, Sulemana; Antrenor: Raffaele Palladino

Rivalii lui Chivu știu cum pot să-i ”fure” titlul lui Inter: ”Există un singur mod”

”Repet: există un singur mod de a ajunge o din urmă pe Inter. Ei să piardă, iar noi să câștigăm.

Nu este o chestiune de a încerca, trebuie să ne facem treaba, pentru că cu 60 de puncte nu vom ajunge nicăieri. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun, știind că în fața noastră este o echipă cu șapte puncte avans, iar în spatele nostru sunt, de asemenea, echipe care ne urmăresc.

Ambiția nu este să ridicăm trofeul, ci să dăm tot ce avem mai bun, să muncim din greu în fiecare zi. Apoi vom vedea dacă noi sau ceilalți suntem mai buni, pentru că sezonul este o călătorie lungă, iar cea mai bună echipă a anului câștigă”, a spus Allegri, conform sportal.bg.