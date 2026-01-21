Bassirou Diomaye Faye, preşedintele Senegalului, i-a felicitat pe fotbaliştii naţionalei la întoarcerea lor în ţară, la două zile după triumful de la Cupa Africii pe Națiuni.

„Aţi câştigat cu seriozitate, cu respect, fără a pierde niciodată din vedere ceea ce reprezentaţi”, i-a lăudat Diomaye Faye, înainte de a anunţa recompense speciale pentru câştigarea trofeului.



„Am oferit fiecărui jucător 75 de milioane de franci CFA (n.r. - aproximativ 115.000 de euro), şi 1.500 de metri pătraţi pe Petite-Côte”, a declarat șeful statului. Potrivit news.ro, Petite-Côte e o zonă turistică de pe litoralul senegalez, la sud de Dakar. 28 de jucători fac parte din lotul selecţionat de Pape Thiaw, printre care se numără Sadio Mané (foto), ales cel mai bun jucător al turneului final care tocmai s-a încheiat în Maroc.

„Membrii federaţiei vor primi 1.000 de metri pătraţi şi 50 de milioane”, a continuat Diomaye Faye în discursul său. „Ceilalţi membri ai delegaţiei vor primi 500 de metri pătraţi şi 20 de milioane. Ministerul Sporturilor va acorda prime în valoare de 305 milioane tuturor angajaţilor ministerului”, a completat președintele Senegalului.

Bassirou Diomaye Faye acordase deja o zi „liberă şi plătită” luni, a doua zi după triumful echipei naţionale în faţa Marocului în finala de la Rabat (1-0 după prelungiri).

