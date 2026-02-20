Sport.ro v-a prezentat ieri prima parte a interviului cu Mouhamadou Drammeh (26 de ani), mijlocaș defensiv cu meciuri în Ligue, un fotbalist care a devenit rapid titular în formația lui Cristiano Bergodi. Azi, în a doua parte a materialului Sport.ro, Drammeh vorbește despre idolul său, despre duelurile cu doi dintre cei mai valoroși fotbaliști ai lumii, dar și despre... legendele de la U Cluj!

Ligue 1? Nu știu dacă mai e un vis, dar mi-ar plăcea să revin acolo. Am jucat contra lui PSG, Marseille, cu jucători ca Neymar sau Mbappé. De ce nu? Acum sunt la U și vreau să fac bine.

Cunoști fotbaliști români care au făcut istorie? Da! Îl știu pe Ianis Hagi, pe Chivu – antrenorul de acum de la Inter –, pe Adrian Mutu, care a avut o carieră imensă. Nistor a ajuns la 500 de meciuri și, în câțiva ani, va fi o legendă, la fel și Alex Chipciu.

Ce dorință supremă ai? Nu știu dacă e doar una, dar cu siguranță îmi doresc să câștig trofee și vreau de anul acesta. Am citit puțin și știu că U Cluj a câștigat unul de multă vreme, așa că, dacă e să spun acum, știu sigur că vreau titluri cu Universitatea, ceea ce ar fi bine pentru mine, pentru club și suporteri, și pentru oraș. Mulți fani sunt cu U, așa că aș spune trofee, nu contează care, cupa sau campionatul.

Drammeh, un tip plin de respect: "Vreau ca peste tot pe unde merg să mă adaptez și cu limba"

Ai jucat doar mijlocaș defensiv?

La început îmi doream să joc cât mai în față, din dorința de a marca, așa cum vor toți copiii. Mai degrabă eram atacant, extremă, pentru că eram mic, dar aveam viteză, puteam să driblez și să înscriu. După ce am început să mă înalț, stăteam mai mult la mijloc. Dacă stau să mă gândesc, în general am jucat cam toate pozițiile, mai ales în Danemarca (număr 10, winger), în Franța, la Youth, eram mijlocaș defensiv, dar și ofensiv. De asta îmi place la mijloc, pentru că de acolo poți să ataci, poți să te aperi. De la 16 ani până acum, cred că am jucat toate pozițiile, mă pot adapta ușor.

Portar nu am jucat (râde). Sper ca Gertmonas și Lefter să rămână sănătoși, să nu fiu nevoit să le iau locul.

Cum stai cu limba română?

Încerc, încet-încet. Vreau ca peste tot pe unde merg să mă adaptez și cu limba. Încerc să vorbesc și românește.

Cum ai descrie U Cluj într-un cuvânt?

Familie! Cam așa. Eu, încă din prima zi când am venit, după cum am spus, am întâlnit oameni care m-au ajutat enorm să mă adaptez. Am fost primit cu multă căldură la Cluj și, pentru mine, nu a fost deloc greu.

Mâncarea românească îți place?

Încerc... deși eu vin din Franța și e puțin diferit. Nu e rea, dar prefer să mănânc ca în Franța. Am gustat... să-mi amintesc numele – mămăliga. Am încercat mămăliga și mi-a plăcut. Sarmale? Am auzit și de ele, dar eu sunt cu pastele. Paste, paste, paste!

În Gambia mergi des?

În Senegal am fost o singură dată, la fel și în Gambia. Tatăl meu este din Senegal, dar cred că în câteva luni o să mai merg. Am cultura africană de la părinții mei, am și avut ocazia să joc pentru naționala Gambiei.

Am mulți veri în Gambia și Senegal.

Ce îți lipsește din Africa?

Soarele! (râde) Aici ninge și, dacă aș putea aduce soarele de acolo, ar fi foarte bine pentru mine și pentru voi toți. Rudele mele din Africa (veri, unchi, mătuși) toți iubesc fotbalul și urmăresc meciurile mele de la U Cluj. Am suport și din Gambia, și din Senegal. Strânși la un loc, cred că sunt 100. Nu toți bărbați, dar... suntem mulți. Putem face niște echipe de fotbal.