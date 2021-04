Florentino Perez a spus tot despre Super Liga! Dezvaluirile complete ale presedintelui despre propunerea care a impartit lumea fotbalului in doua

12 cluburi importante din Europa s-au unit pentru a crea Super Liga Europeana.

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Juventus, Inter si AC Milan sunt cluburile fondatoare ale Super Ligii! Presedintele este Florentino Perez, care a venit cu o serie de dezvaluiri despre noul format si ce propune acesta.

Invitat la emisiunea 'El Chiringuito', Perez a raspuns celor mai tari intrebari legate de Super Liga.

- Cum i-a venit ideea: "Cand nu ai venituri care sa nu depinda de televiziune, modul in care rentabilizezi acest lucru este sa organizezi meciuri mai atractive. Asa am inceput sa lucram. Am ajuns la concluzia ca sa facem o Super Liga in timpul saptamanii, in loc de Champions, am fi capabili sa acoperim veniturile pierdute.

Ideea ne-a venit tuturor. In loc sa facem Champions, pentru care oamenii au inceput sa isi piarda din interes...S-a intamplat acelasi lucru in anii '50 cu Santiago Bernabeu, care s-au opus la crearea Cupei Europei, iar apoi s-a schimbat fotbalul. Ce atrage e faptul ca jucam intre echipele mari, competitivitatea. Nu sunt stapanul lui Real Madrid, tot ce fac este pentru binele fotbalului. Fotbalul se afla intr-un moment critic".

- Motivele infiintarii Super Ligii: "Se vede ca audientele au scazut, iar drepturile de televizare s-au imputinat. Trebuia facut ceva, iar cu pandemia...eram toti in ruina. Fotbalul este global, avem suporteri in toate colturile lumii. Televiziunea trebuie sa se schimbe si sa se adapteze timpurilor.

Trebuia sa facem o analiza asupra motivului pentru care tinerii cu varste intre 16-24 de ani si-au pierdut intersul pentru fotbal. Sunt multe meciuri, care ridica interes putin. Au alte platforme..fotbalul trebuie sa se adapteze. Intelegem ca trebuie sa schimbam ceva pentru a face acest sport mai atractiv la nivel mondial".

- Ce castiga celelalte cluburi: "Spuneti-mi ce castiga in Champons? Sunt 15 cluburi care genereaza valoare pentru televiziuni, iar 5 vor intra pe merite sportive. Sevilla? Ar putea intra, nu e ceva inchis. Credem in meritele echipelor, sa lupte pentru a merita sa joace intr-o competitie precum aceasta. Insa, asta aduce banii, iar apoi suntem solidari. UEFA casitga 120 sau 130, iar noi le dadeam 400. Erau bani care trebuiau impartiti intre cluburi. Daca generam sumele astea de bani...facem asta pentru a salva fotbalul".

- Eliminarea din Champions League: "Sunt amenintari din partea cuiva care confunda monopolul cu proprietatea. Nu trebuie sa amenintam, trebuie sa dialogam. Am oferit un format despre care credem ca va salva fotbalul, asa cum au crezut cand au creat Cupa Campionilor Europeni. Nu o vor da pe Madrid afara din Champions League, nici pe City. Trebuie sa fim mai transparenti, UEFA nu s-a remarcat prin transparenta sa. S-a incheiat cu monopolul. Fotbalul este aproape sa devina o ruina. Nu doar echipele mari, ci toate echipele. Daca echipele mari nu au bani, nu vor cumpara jucatori de la alte echipe. Este o piramida".

- Champions League: "Champions League este atractiva incepand cu sferturile, restul ridica foarte putin interes. Jucam cu echipe modeste, care nu atrag. Cand vom avea bani, vorbm si impartim totul, credem in solidaritate si in valori".

- PSG: "Nu am invitat-o pe PSG, am incheiat totul la cele 12 echipe. Suntem 12 si putem fi 15. Bayern? Cand a aparut vestea, nu stiu de ce a spus cineva ca urma sa distrugem campionatele. Campionatele sunt pilonul principal".

- Criticile primite: "Acum trebuie sa le spunem persoanelor care ne-au criticat ca nu este adevarat ce au spus. Au spus ca aceasta competitie este pentru bogati si nu este adevarat. Este facuta pentru a salva fotbalul si are la baza solidaritatea. Cineva a fost interesat sa explice situatia asa, sa spuna ca bogatii vor fi si mai bogati, iar saracii si mai saraci. Nu este asa!

Vom iesi toti si vom explica adevarul despre ce inseamna asta. Vom salva fotbalul, nu vom fi de acord ca el sa dispara. Asta este singura optiune de a salva echipele modeste sau aflate undeva la mijloc. Cei care au dreptul sa isi dea cu opinia sunt suporterii, cei 4 miliarde. Vor competitii mai bune, mai competitive si nimeni nu se preocupa de asta".

- Cele cinci cluburi invitate: "Am vorbit de trei tari...Nu stim ce criterii vom aborda, vom lucra la asta. Va fi meritul sportiv. Am facut un comunicat, e perfect daca este citit de toata lumea. Vom vorbi cu FIFA, cu UEFA. Nu este o liga inchisa".

- Monotonia din Super Liga daca se repeta meciurile: "Meciurile dintre cluburile mari sunt mai atractive, nu cred ca atrge pe cineva un meci cu o echipa necunoscuta. La Madrid nu casitg bani, daca vreau o camasa platesc pentru ea, la restaurant platesc. Nu ma plateste cu nimic Madridul. Este responsabilitatea istorica. Nu stiu cat voi fi presedintele Super Ligii, pana cand voi fi dat afara".

- Viitorul fotbalului: "Sunt persoane care nu vor sa isi piarda privilegiile si nu sunt responsabile. Sunt 5 milarde pierdute intre aceste cluburi, totul e in pragul ruinei. Trebuie sa facem cumva pentru a salva situatia. Nu vrem ca bogatii sa fie mai bogati. Fotbalul este o unitate, trebuie sa il salvam. In acest moment, fotbalul este in cadere libera".

- Presedintele Super Ligii si VAR: "Cedez locul meu oricui, lui Laporta, lui Agnelli...Oricine isi doreste. Va fi VAR. VAR-ul va fi imbunatatit, la fel si arbitrii, va exista si Fair Play Financiar. Va fi un pas important pentru ca fotbalul sa dureze inca 100 de ani".

- Momentul anuntului: "Am anuntat acum pentru ca a sosit momentul, daca putem incepe din sezonul urmator. Cand am ales sa iesim am facut-o cu siguranta ca facem totul bine. Am semnat cu totii sambata. Nu exista posibilitatea ca vreo echipa sa renunte. Vom negocia impreuna totul. Englezii sunt cel mai suparati de parca cineva s-ar putea gandi ca Premier ar urma sa dispara. Asta au spus echipele care nu vor sa isi piarda privilegiile".

- Transparenta: "Stiu cat castiga Lebron James, pentru ca e totul public. Nu stiu cat castiga presedintele UEFA. Cred in transparenta. Noi am scazut salariile la Madrid si la firma mea de asemenea. Nu cred ca le-au scazut la UEFA sau in La Liga. De ce? Salariul meu este public...dar eu nu stiu cat castiga cei de la UEFA. Transparenta este transparenta. Iubesc fotbalul si Madridul si imi pare rau de ceea ce se intampla in acest moment".

- Interesul tinerilor pentru fotbal: "Este o realitate. Playstation-ul, platformele...sunt consumate de tineri. Spun ca meciurile li se par prea lungi. Trebuie sa schimbam ceva daca vrem ca fotbalul sa ramana in viata. Cateodata nu ne intelegem copiii, nepotii sau poate chiar pe un politician tanar. Sunt generatii diferite, lumea se schimba si trebuie sa facem un efort pentru a-i intelege.

Cupa Campionilor Europeni s-a infiintat acum 70 ani si in esenta s-a extins putin...insa trebuie a se schimbe. Daca tinerii nu rezista sa se uite la un meci intreg inseamna ca nu produce suficient interes sau ca trebuie sa reducem durata mecurilor. Daca meciul ridica suficient interes, atunci asta trebuie facut. Sunt unele meciuri pe care nici eu nu le pot urmari".

- Urmatorii pasi: "Vom vorbi cu UEFA si FIFA, putem face totul. Continuam cu Champons si asteptam 2024. Daca asta vor, vom face asta. Insa eu voi lucra pentru a face contrariul, la fel ca cele 12 cluburi fondatoare".

- Ruptura de UEFA: "Trebuie sa asteptam oricum inca un an. Lucram deja de doia sau trei ani. Obiectivul este, daca putem ajunge la un acord cu UEFA, sa incepem deja. Daca de acum pana in august nu ajungem la un acord, nu va exista ruptura. Asta nu e noi sau nimic. Vom incerca sa ne apropiem toate partile, sa explicam totul cum trebuie ca sa nu iasa presedintele din Anglia si sa spuna un lucru care nu are nici cea mai mica legatura".