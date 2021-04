Reguli imprumutate din sporturile americane pentru Super Liga Europei! Cat va fi plafonul salarial pentru echipe si ce vor fi obligati arbitrii sa poarte

Dupa ce presedintele fondator al competitiei, Florentino Perez, a dat mai multe detalii cu privire la aceasta noua intrecere sportiva, acum apar si alte noutati in mass-media. Marca anunta ca o regula importanta care va sta la baza competitiei va fi aceea de plafonare salariala sau "salary-cap", asa cum numesc americanii aceasta "restrictie", o limitare a contractelor jucatorilor la doar 55 la suta din incasararile pe care le are clubul intr-un an competitonal.

In sporturile din Statele Unite aceasta restrictie este deja folosita de multi ani, iar asta ii protejeaza pe patroni din a platit peste masura jucatorii si reuseste sa le atribuie o limita care sa aduca un profit clubului la finalul sezonului. Alta regula anunta de spnaioli ar fi legata de arbitrii, mai exact acestia vor fi echipati cu microfoane de corp care vor putea fi auzite de toti fanii, atat la televizor, cat si pe stadion, iar deciziile pot fi explicate in detaliu pentru ca acestia sa poata intelege rationamentul din spatele deciziilor controversate.

Competitia ar uma sa aiba 20 de echipe participante, care sa fie distribuite in doua grupe a cate 10 echipe. Primele 4 clasate vor juca in sferturi, iar toti cei care sunt in competitie primesc din start 355 de milioane de euro. Partidele vor avea loc tot la mijlocul saptamanii, asa cum se disputa acum Europa League si Champions League, iar 15 cluburi vor fi in permante inscrise in competitie, celelalte 5 locuri urmand a fi stabilite dupa meciuri de calificare.

There will be a salary cap in the Super League. Clubs can only spend 55% of their revenue on salaries.

Referees will be equipped with a body microphone to explain all of their decisions to the fans in a loud manner.

