Tottenham si-a socat fanii cu decizia luata! Suporterii vor fi implicati in deciziile de conducere ale clubului

Spurs vrea sa ii impace pe suporterii deranjati ca echipa lor a aderat la Super Liga.

Tottenham doreste sa isi prezinte scuzele pentru ca nu i-a consultat pe suporteri cu privire la Super Liga. Asa ca oficialii clubului i-au chemat la o discutie pe membrii grupului Tottenham Hotspur Supporters' Trust, numit si THST.

Conducatorii s-au lovit de un refuz. Suporterii au declarat ca nu se vor prezenta la intalnire. THST cere demiterea intregului consiliu de conducere pentru ideea Super Ligii.

Tottenham a emis un comunicat oficial in care declara ca a invatat din greseli si ca vrea sa isi implice fanii mai mult in deciziile clubului de acum inainte.

"Cu totii ne-am invatat lectia dupa evenimentele petrecute si am decis sa prioritizam angajamentul fanilor. Prin urmare, vom fi in legatura cu partile cheie interesate si vom infiinta un grup consultativ pentru club, format din reprezentanti alesi din diferite baze de fani, pentru a avea diversitate.

Presedintele acestui grup va fi numit anual ca membru non-executiv al consiliului de administrație al clubului", este comunicatul oficial emis de Tottenham.

Pana si cei mai inraiti fani au fost luati prin surprindere de aceasta veste. THST a fost asaltat cu mesaje si a spus ca va pregati un raspuns pentru propunerea lansata de Tottenham.

"Multumim pentru mesajele de sustinere! Construim un raspuns pentru neasteptatul comunicat emis de catre club, pe care il vom impartasi cu voi cand va fi gata", este mesajul postat de THST pe contul oficial de Twitter.

Tottenham nu este primul club din Anglia care doreste sa isi implice suporterii in board-ul executiv. In urma cu o saptamana, Chelsea, o alta echipa care a aderat la Super Liga, a emis si ea un comunicat oficial in care a anuntat acelasi lucru.