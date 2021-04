Fara hateri la petrecere! Premier League, sedinta interzisa pentru cluburile intrate in Super Liga

Cluburile din Premier League sunt gata sa ofere un raspuns dupa ce 6 granzi ai campionatului au aderat la Super Liga Europeana.

Conform Goal.com, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool si Tottenham nu au fost invitate la aceasta intalnire. Cele 6 cluburi, cunoscute in mod popular drept "Premier League Big Six" reprezinta, in acest moment, o opozitie pentru restul echipelor din cel mai bogat campionat al lumii.

Reprezentantii Premier League au emis si un comunicat, referitor la noua competitie:

"Premier League condamna orice propunere care ataca principiile competitiei deschise si meritului sportiv care se afla in centrul piramidei fotbalului intern si european", se afirma in declaratie.

FA nu este de acord cu acest concept. O competitie cu circuit inchis ar putea distruge un intreg sistem, cred oficialii federatiei.

"Fanii oricarui club din Anglia si din intreaga Europa pot visa in prezent ca echipa lor poate urca in varf si poate juca impotriva celor mai buni. Credem ca Super Liga Europeana ar distruge acest vis.

O Super Liga Europeana va distruge bucuria intregului joc si va avea un impact profund daunator asupra perspectivelor imediate si viitoare ale Premier League si ale cluburilor membre, precum si asupra tuturor celor din fotbal care se bazeaza pe finantarea si solidaritatea noastra pentru a prospera", adauga oficialii Premier League, in comunicatul lor.