Adrian Șut a terminat 2025, alături de FCSB, însă primul său meci oficial, în 2026, va fi în tricoul celor de la Al-Ain, formație supranumită „The Boss“ în Emiratele Arabe Unite.

Noua echipă a lui Șut e lider în campionat, la cinci puncte de Al-Wahda, ocupanta locului 2. Sunt șanse mari ca debutul lui Șut, la Al-Ain, să se producă pe 17 ianuarie, când e programat următorul meci al „violeților“, acasă, chiar cu Al-Wahda, cea mai apropiată rivală la titlu!

Până să vedem cum se va descurca Șut, în fotbalul arab, ar fi de remarcat modul în care românul a fost primit în Emirate. Pentru că presa locală deja a făcut o comparație între fostul star al FCSB-ului și un alt jucător emblematic pentru Al-Ain.

