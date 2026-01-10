FOTO Adrian Șut, „Boss“ în Emirate: dezvăluirea arabilor, senzațională

Amir Kiarash
Mijlocașul defensiv de 26 de ani e la începutul unei aventuri fotbalistice bănoase, care vine „la pachet“ cu o mare presiune.

Adrian Șut a terminat 2025, alături de FCSB, însă primul său meci oficial, în 2026, va fi în tricoul celor de la Al-Ain, formație supranumită „The Boss“ în Emiratele Arabe Unite.

Noua echipă a lui Șut e lider în campionat, la cinci puncte de Al-Wahda, ocupanta locului 2. Sunt șanse mari ca debutul lui Șut, la Al-Ain, să se producă pe 17 ianuarie, când e programat următorul meci al „violeților“, acasă, chiar cu Al-Wahda, cea mai apropiată rivală la titlu!

Până să vedem cum se va descurca Șut, în fotbalul arab, ar fi de remarcat modul în care românul a fost primit în Emirate. Pentru că presa locală deja a făcut o comparație între fostul star al FCSB-ului și un alt jucător emblematic pentru Al-Ain.

„Adrian Șut a fost transferat ca să fie noul Rădoi“

Adrian Șut a ajuns acum la o echipă la care, în trecut, Mirel Rădoi a făcut furori! Fostul internațional a semnat cu Al-Ain, în 2011, la cererea lui Cosmin Olăroiu, și a rămas aici până în 2014, mult după plecarea lui Oli de pe bancă.

În perioada petrecută, la Al-Ain, Rădoi a avut cifre excelente: 67 de meciuri, 5 goluri, 8 pase de gol și două titluri cucerite, în 2011-2012 și în 2012-2013.

Acum, arabii au dezvăluit că Al-Ain l-a luat pe Adrian Șut din dorința de a-l avea în echipă pe „Noul Rădoi“.

Al-Zaeem (n.r. – The Boss, porecla celor de la Al-Ain) l-a adus în Emirate pe urmașul lui Rădoi. Adrian Șut a semnat un contract până în 2028, într-o mutare menită să întărească lotul cu un fotbalist de talia unui jucător emblematic pentru Al-Ain dintr-un trecut nu foarte îndepărtat. Vorbim despre românul Rădoi, care și-a lăsat amprenta asupra unei perioade excelente pentru club și care, la rândul său, a fost printre cei mai buni mijlocași români din generația sa. S-a spus că, la fel ca Rădoi, Adrian Șut are atât capacități defensive, cât și ofensive. Șut a fost descris drept <<perla>> din linia mediană a Stelei (n.r. – FCSB). E de așteptat ca aducerea sa, la Al-Ain, să întărească mijlocul echipei pentru partea a doua a sezonului“, a notat presa arabă.

