Câinii Roșii au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului lui Kennedy Boateng, a cărui înțelegere urma să expire în vară.

Kennedy Boateng semnează un nou contract cu Dinamo

Andrei Nicolescu, președintele clubului bucureștean, a anunțat că cele două părți au ajuns la un acord, iar fundașul din Togo va semna prelungirea contractului cu Dinamo în momentul în care se va întoarce din cantonamentul din Antalya.

Nicolescu spune că a negociat cu jucătorul în Antalya, iar fotbalistul și-a dat acordul pentru semnarea unui nou contract.

”Da, cred că am ajuns la un acord. Urmează să îl punem pe hârtie când ne întoarcem. Vedem. Ambele părți au plecat zâmbind de la masă.

Este foarte important pentru noi ca jucător. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de toate detaliile unei astfel de mutări. Credeți-mă, sunt foarte multe calcule în spate”, a spus Andrei Nicolescu la Radio Dinamo 1948.