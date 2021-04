Prima reactie de la Bayern dupa ce Super Liga a fost anuntata oficial! Ce spune uriasul Rummenigge despre refuzul de a participa

Bayern Munchen a refuzat sa faca parte din Super Liga Europeana.

12 mari cluburi europene au anuntat formarea unei Super Ligi printr-un mesaj comun transmis catre public. Bayern, una dintre cele mai mari forte care nu va lua parte la proiect a reactionat, prin vocea CEO-ului Karl-Heinz Rummenigge, intr-un comunicat oficial.

"Nu cred ca Supe Liga va rezolva problemele financiare ale cluburilor europene care au aparut ca urmare a pandemiei de coronavirus. Din contra, toate cluburile din Europa ar trebui sa lucreze in solidaritate pentru a se asigura ca toate costurile, in special salariile jucatorilor si onorariile agentilor, se incatreaza in buget, pentru a face tot fotbalul european mai rational”, crede Rummenigge.

Fostul superjucator si actual oficial de la Bayern sustine insa ca modificarile aduse de UEFA in Champions League sunt benefice:

"FC Bayern nu a fost implicata in planurile de creare a unei Super Ligi. Suntem convinsi ca structura actuala a fotbalului garanteaza o fundatie stabila. FC Bayern saluta reformele Ligii Campionilor, deoarece consideram ca acestea sunt pasul corect de facut pentru dezvoltarea fotbalului european. Faza grupelor modificata va contribui la cresterea entuziasmului si a experientei emotionale in competitie".