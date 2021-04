A aparut documentul secret. Care sunt cele 3 echipa care au fost invitate sa intre in Super Liga si pana cand trebuie sa vina raspunsul final

12 dintre cele mai mari cluburi europene au creat Super Liga, o noua structura care vrea sa treaca in istorie UEFA Champions League.

Nemtii de la Der Spiegel au intrat in posesia unui document secret care dezvaluie pasii urmatori ai creatorilor competitiei. Alaturi de cluburile fondatoare au fost invitate sa se alature PSG, Bayern Munchen si Borussia Dortmund. Daca francezii au primit termen fix doua saptamani pentru a oferi un raspuns final, Bayern si Dortmund au la dispozitie o luna pentru a decide.

Fiecare dintre cele 3 va primi statut egal cu al celorlalte 12 in cazul in care hotaraste sa intre de partea banilor in lupta cu restul lumii fotbalului.

Formatul final ar urma sa aiba 20 de echipe. In documentul initial, distribuit public de toate cluburile care vor fi parte a Super Ligii, se precizeaza ca "3 dintre locuri vor fi distribuite ulterior, iar alte 5 echipe vor fi stabilite in baza unui sistem preliminar".

Participantele vor fi apoi impartite in doua grupe de cate 10 echipe, din faza sferturilor urmand ca sistemul sa fie identic celui utilizat in prezent in Champions League.

Documentul publicat de Spiegel