Anunt BOMBA: Olaroiu se bate cu Real, Barcelona, Liverpool, Bayern sau PSG! Intra intr-o SUPER LIGA pentru istorie

Olaroiu i-a adus lui Jiangsu Suning primul titlu din istorie!

Antrenorul roman mai are contract in China inca doi ani. Sefii promit ca ii vor asigura un buget care sa-i permita sa se lupte la castigarea Champions League in Asia.



Oli nu a obtinut doar prezenta in cea mai importanta competitie a cluburilor de pe continent dupa titlul castigat saptamana trecuta. Suning e direct calificata la editia revolutionara a Campionatului Mondial al cluburilor de anul viitor! Conform planului FIFA, in 2021 ar trebui sa aiba loc primul turneu final global al cluburilor cu 24 de echipe participante. In acest moment, Suning, in calitate de campioana a tarii gazda a competitiei, si Persepolis, deja calificata in finala Champions League, sunt singurele doua de pe tabloul Mondialului. Acesta va fi completat cu cluburi din toate confederatiile.

Cele mai multe echipe vor veni din Europa: nu mai putin de 8! Nu a fost stabilit inca modul de selectie al acestora, insa, cel mai probabil, 4 vor fi calificatele in semifinalele Champions League, iar doua vor fi finalistele Europa League. Este astfel de asteptat ca noua superliga mondiala sa le aiba la start pe Real, Barcelona, Liverpool, Bayern, City sau PSG.

Federatia Chineza a ales deja cele 8 orase-gazda ale Mondialului Cluburilor. Initial, competitia era programata sa se dispute intre 17 iunie si 4 iulie 2021. FIFA a anuntat insa ca va impinge totul din cauza pandemiei. Mondialul Cluburilor in noul format va lua locul Cupei Confederatiilor, disputat intre echipe nationale, pentru a ajuta la cresterea veniturilor FIFA si a multumi si cluburile care contestau turneul intre reprezentative.