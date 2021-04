Discursul lui Klopp face inconjurul lumii! Ce a spus despre Super Liga: "Pe mine nu m-au ascultat. UEFA si FIFA n-o fac pentru bani?"

Inaintea meciului cu Leeds United, Jurgen Klopp a vorbit pentru Sky despre proiectul Super Ligii europene, lansat duminica noaptea de 12 mari cluburi.

Printre ele, si Liverpool. Klopp spune ca nu e de acord cu varianta infiintarii unei asemenea structuri care sa scoata din carti actualul format Champions League. Neamtul e de parere ca UEFA si FIFA creeaza noi competitii tot pentru a mari veniturile si se declara impotriva formatului Champions League adoptat azi de Comitetul Executiv UEFA dupa 2024.

Cele mai importante declaratii date de Klopp



"Unele lucruri trebuie sa se schimbe, dar nu asa. E nevoie de timp pentru ca asta sa se intample", a spus Klopp pentru Sky.

"Parerea mea in privinta unei Super Ligi nu s-a schimbat. Avem niste informatii, dar nu foarte multe. E un lucru dificil, lumea nu e multumita. Nu pot sa spun nimic, nu am fost implicati, nici jucatorii, nici eu nu am stiut ce s-a decis. Va trebui sa asteptam sa vedem

Am 53 de ani, de cand sunt profesionist Champions League a fost un obiectiv pentru mine. Am vrut sa antrenez acolo, ca jucator n-am avut ocazia sa prind meciuri in competitia asta. Imi place Champions League, competitia, imi place ca West Ham poate sa joace la anul acolo. Nu vreau ca asta sa se intample pentru ca vreau sa jucam no, dar imi place ca exista posibilitatea ca West Ham sa mearga. Liverpool inseamna mult mai mult decat niste decizii luate asa.

Suporterii si echipa sunt cei mai importanti si trebuie sa ne asiguram ca nu se strica legatura dintre ei dupa o decizie nepotrivita. Unele lucruri se vor schimba in fotbal, unde e puterea, unde sunt banii. UEFA nu poate sa decida lucruri nici ea asa cum o face acum. De exemplu, nu sunt de acord cu formatul propus pentru Champions League. Mi-a fost prezentat si am zis ca nu imi place. Dar a tinut cineva cont? Sunt mai multe meciuri, nu-mi place, dar se intampla oricum. UEFA si FIFA creeaza noi competitii pentru un scop: banii!"