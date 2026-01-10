Pe fondul unui joc mai ezitant în sfertul 4, U BT Cluj a fost egalată la 100 cu 3 secunde înainte de final, astfel că s-a intrat în prelungiri, în care jocul campioanei României a suferit la fel de mult, iar gazdele au profitat şi au obţinut victoria.

Principalii marcatori ai partidei au fost Pierre-Louis 29, Rorie 19, Gavrilovic 18, pentru Igokea, respectiv Creek 35, Russell 22, Miletic 14, Molinar 13, pentru U BT Cluj.

În runda a XIV-a mai sunt programate, duminică, meciurile dintre SC Derby – Partizan Belgrad, Dubai Basketball - KK Borac Čačak, KK Split – FMP Belgrad.

Trei meciuri mai are de jucat U BT Cluj în grupa A: cu Dubai Basketball (acasă, 17 ianuarie), Partizan Belgrad (deplasare, 31 ianuarie) şi Borac (deplasare, 7 februarie).

Urmează faza Top 8, în care se intră cu punctele acumulate în grupă şi în care se va juca încrucişat, tur-retur, cu cele patru formaţii calificate din grupa B. Urmează sferturile, în care se va juca în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, între 8-22 mai.

Meciurile din Top 8 se vor juca între 13 februarie – 17 aprilie.

Rezultatele de până acum ale campioanei României în grupa A sunt: 85-83 şi 92-82 cu KK Krka Novo mesto, 77-81 cu Dubai Basketball, 80-87 şi 105-87 cu KK Split, 106-84 cu Igokea, 97-76 cu KK Borac Čačak, 95-82 şi 96-85 cu SC Derby, 104-98 şi 93-65 cu FMP Belgrad şi 85-92 cu Partizan Belgrad.

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are la start 18 echipe. Partizan Belgrad a câştigat cele mai multe trofee – 8.

Campioana României joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, în care a atins faza sferturilor de finală în ultimele două sezoane.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie).

