În ultimele zile, Rădoi a negociat cu arabii de la Al Najma, echipă din campionatul Arabiei Saudite, acolo unde a ajuns recent și Marius Șumudică.

Mirel Rădoi nu mai semnează

Deși lucrurile păreau puse la punct pentru antrenorul de 44 de ani, în ultimele ore, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Oficialii ceor de la Al Najma au publicat un comunicat oficial în care l-au reconfirmat în funcția de antrenor pe Mario Silva, despre care se spunea că urmează a fi demis.

”Consiliul de Administrație al clubului, prezidat de domnul Meshal bin Mansour Almarzouqi, și-a reafirmat sprijinul total și încrederea deplină în antrenorul principal Mario Silva și în stafful său tehnic, confirmând continuitatea acestora la conducerea echipei în perioada următoare.

Consiliul a apreciat eforturile semnificative și standardele profesionale ridicate demonstrate de antrenorul principal și de colaboratorii săi, subliniind angajamentul ferm, disciplina tehnică și viziunea clară, orientată spre îmbunătățirea performanțelor echipei și atingerea stabilității tehnice pe termen lung. De asemenea, Consiliul a precizat că evaluarea performanței tehnice se realizează printr-o metodologie cuprinzătoare și structurată, care ia în considerare cerințele etapei actuale, contextul competițional și obiectivele strategice ale clubului, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Încrederea acordată staffului tehnic se bazează pe convingerea fermă în capacitățile acestuia, în planurile de dezvoltare și în rolul esențial pe care îl joacă în susținerea primei echipe și în asigurarea unui cadru operațional sustenabil.

Totodată, Consiliul de Administrație și-a reiterat angajamentul de a oferi un mediu profesional optim pentru stafful tehnic și jucători, subliniind că stabilitatea tehnică rămâne un pilon-cheie în obținerea rezultatelor pozitive și în progresul echipei în perioada următoare. În încheiere, Consiliul de Administrație îi îndeamnă pe suporterii clubului să își continue susținerea și încurajările și să rămână uniți alături de echipă, recunoscând impactul pozitiv al acestui sprijin asupra parcursului clubului și a atingerii obiectivelor și aspirațiilor sale”, se arată în comunicatul emis de Al Najma.

