Fiul lui Phill Collins merge de la Austria Salzburg la TSV 1860 Munich

TSV 1860 Munich, rivala locală a lui Bayern Munchen și club cu o istorie de 127 de ani în fotbalul german, a anunțat că l-a transferat pe tânărul mijlocaș Mathew Collins, care are cetățenie dublă (Elveția și Anglia).

Mathew Collins (21 de ani) este fiul lui Phil Collins și al traducătoarei elvețiene Orianne Cevey. S-a născut la Geneva, în Elveția, și a crescut în Miami (Florida), iar la vârsta de 16 ani s-a mutat în Germania, pentru a fi înrolat la academia clubului Astoria Walldorf, ulterior fiind junior la Hannover 96 și WSG Tirol. La nivel de seniori a fost legitimat la cluburile WSG Tirol II (2024-2025), Austria Salzburg (2025-2926) și TSV 1860 Munich (2026-prezent). Joacă ca mijlocaș dreapta și mijlocaș central și este cotat la 50.000 de euro.

TSV 1860 Munich joacă în 3. Liga, dar este unul dintre cluburile istorice ale Germaniei, având în palmares un titlu în Bundesliga (1865-1966 / + locuri secunde, 1931 și 1966-1967), Cupa Germaniei (1942, 1963-1964), finale de Cupa Cupelor (1964-1965) și Coppa delle Alpi (1967). Printre fotbliștii renumiți care au îmbrăcat tricoul echipei bavareze se numără Rudi Brunnenmeier, Bernd Patzke, Rudi Voller, Jens Jeremies, Daniel Borimirov, Abedi Pele, Thomas Hassler, Davor Suker sau Ivica Olic.

Phil Collins, unul dintre marii cântăreți de rock ai lumii

Phil Collins (75 de ani) este unul dintre cei mai importanți cântăreți de muzică rock din istorie, de asmenea având o carieră ca toboșar, textier, producător muzical și actor. A făcut parte din formațiile Brand X (1975-1979), Genesis (1970-1980) și The Phil Collins Big Band (1996-1998) și a fost ulterior unul dintre vedetele muzicii mondiale din anii '80, cu o carieră solo de excepție, care a produs melodii de locul 1 în mai multe clasamente naționale, printre care UK și SUA. Printre hiturile sale "In the Air Tonight", "Against All Odds (Take a Look at Me Now)", "Sussudio", și "Another Day in Paradise".

A vândut peste 150 de milioane de albume la nivel mondial și este unul dintre cei cântăreți, alături de Paul McCartney (The Beatles) și Michael Jackson (The Jackson 5), care a vândut peste 100 de milioane de albume atât în cariera solo, cât și în cea în care a făcut parte dintr-o formație. Printre numeroasele distincții primite se numără opt premii Grammy, șase premii Brit și premii Ivor Novello, două Globuri de Aur și un premiu Oscar pentru muzica filmului Tarzan (1999). Considerat de Rolling Stone drept unul dintre cei mai mari 100 de toboșani din toate timpurile, Collins a fost inclus în Modern Drummer Hall of Fame în 2012. Collins a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al Genesis, în 2010, și va fi inclus ca artist solo, în noiembrie 2026.

A fost căsătorit de trei ori, iar cei cinci copii au săi sunt Joely Collins (53 de ani / actirță și producător tv), Simon Collins (49 de ani / vocalist al trupei rock Sound of Contact), Lily Collins (37 de ani / actriță), Nic Collins (25 de ani / toboșar pentru Genesis, Mike and the Mechanics, Better Strangers and the Effect) și Mathew Collins (21 de ani / fotbalist).