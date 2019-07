FCSB a fost inceputul dezastrului pentru el! Unde a ajuns sa joace Timo Gebhart la doar 30 de ani: "Experienta lui e benefica aici"

FCSB l-a adus in 2016 pe Timo Gebhart cu surle si trambite. Fostul mijlocas al lui Stuttgart si Nurnberg, cu meciuri in nationalele de juniori ale tarii sale, nu a reusit sa impresioneze.

Timo Gebhart (30 de ani) s-a chinuit o perioada sa isi relanseze cariera. El a acceptat chiar oferta de a veni in Romania, la FCSB, pentru a se relansa. Pentru mijlocasul cu Stuttgart si Nurnberg in CV, lucrurile au mers, insa, numai in jos.

Gebhart nu a reusit sa impresioneze la FCSB, iar apoi a fost din nou "lovit" de o accidentare. Dupa doar 5 meciuri jucate pentru formatia ros-albastra, el a parasit Romania pentru Hansa Rostock, o formatie de liga inferioara din Germania.

Gebhart a ajuns in liga a treia germana

Gebhart a jucat in sezonul 2016/17 la Hansa, apoi s-a mutat la prima sa echipa, TSV Munich, pentru stagiunea 2017/18. Lovit din nou de accidentari, Gebhart ramas apoi liber, iar in 2019 si-a incercat norocul la Viktoria Berlin, dintr-o liga regionala.

Acum, TSV Munich l-a chemat din nou pe Gebhart, de aceasta data sa puna umarul la renasterea echipei ajunse in liga a treia.

TSV Munich, rivala istorica a lui Bayern, a fost retrogradata in liga a 5-a din cauza problemelor financiare, iar acum incearca sa revina in prim plan.

