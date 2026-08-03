La doar 16 ani, a urcat 103 locuri în clasamentul WTA: din ce țară provine

La doar 16 ani, a urcat 103 locuri în clasamentul WTA: din ce țară provine Tenis
Alexandru Hațieganu
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Kristina Liutova este noul nume de ținut minte, în circuitul WTA.

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Kristina LiutovaTenis WTAWTA Memphis
Din articol

În urmă cu 22 de ani, Maria Sharapova câștiga turneul de la Wimbledon, la doar 17 ani, după o finală adjudecată în minimum de seturi, în detrimentul Serenei Williams.

Momentul avea să preceadă o carieră extraordinară din partea jucătoarei din Federația Rusă, care a devenit, ulterior, de cinci ori campioană în turneele majore și cu un total de 36 de trofee individuale în palmares.

Kristina Liutova, aproape de intrarea în top 100 WTA, la doar 16 ani

Vara anului 2026 o vede pe Kristina Liutova - jucătoare clasată pe locul 229 WTA, la startul întrecerii WTA 250 de la Memphis, SUA - reușind una dintre marile surprize ale sezonului, în circuitul de elită al tenisului feminin.

Rusoaica Liutova a rezistat eroic în meciul câștigat în calificări, în trei seturi, în fața Mariei Kozyreva, sportivă clasată pe locul 621 WTA. După ce a învins-o extrem de greu, 6-3, 2-6, 7-6 (4), pe jucătoarea aflată în afara top 500 mondial, Kristina Liutova a avut șansă și în primul meci jucat pe tabloul principal, în care a beneficiat, la scorul de 7-6 (2), 4-6, 5-4, de abandonul Ekaterinei Alexandrova, număr 19 WTA.

Salt de 103 locuri și un premiu pe măsură

Rezultatul a făcut ca încrederea Kristinei Liutova să explodeze, lucru văzut și în turul secund, în care a trecut, tot în trei seturi, 3-6, 6-3, 6-3, de Maya Joint, din Australia, sportiva care a eliminat-o pe Serena Williams, în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon.

Catherine McNally (73 WTA), Elvina Kalieva (132 WTA) și Darja Vidmanova (114 WTA) au fost jucătoarele întrecute de Kristina Liutova în fazele superioare ale întrecerii de la Memphis, rusoaica beneficiind de un culoar accesibil, în contextul în care multe alte jucătoare din top 100 WTA au ales să prioritizeze odihna înainte de Openul Canadei, în locul participării la această competiție.

În clasamentul WTA actualizat în timp real, Kristina Liutova avansează 103 poziții, până pe locul 126.

Premiul apropiat pentru câștigarea primului titlu în circuitul WTA este un cec în valoare de €32,866.

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Circuitul WTA

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