FC Barcelona i-a stabilit prețul lui Ferran Torres! Cât costă atacantul care i-a adus titlul mondial Spaniei

Barca i-a oferit un nou contract, similar cu actualul în ceea ce privește salariul, astfel că Ferran Torres, dacă este nemulțumit, poate pleca la o altă echipă care oferă catalanilor suma de 55 de milioane de euro.

Astfel, omul care i-a adus titlul mondial Spaniei, după golul din finala 1-0 cu Argentina, poate părăsi gruparea catalană.

Clubul FC Barcelona i-a stabilit lui Ferran Torres un preț de 55 de milioane de euro.

Barca pregătește cel mai scump transfer din istoria clubului: totul pentru Julian Alvarez!

Pe de altă parte, Julian Alvarez (26 de ani) ar putea deveni cel mai scump transfer din istoria Barcelonei.

FC Barcelona este dispusă să facă tot ce îi stă în putere pentru a-și atinge principalul obiectiv pe piața transferurilor în vară: aducerea lui Julian Alvarez de la Atletico Madrid.

150.000.000 de euro este suma pe care conducerea catalanilor este dispusă să o achite pentru a-l transfera pe Julian Alvarez, informează elnacional.cat.

Barcelona se pregătește să reacționeze astfel în contextul în care Arsenal, principala concurentă în lupta pentru semnătura lui argentinianului, vrea să achite aceeași sumă.

Dacă Barcelona va avea succes și mutarea se va concretiza, Julian Alvarez va deveni cel mai scump transfer din istoria catalanilor.

Recordul îi aparține în prezent lui Ousmane Dembele, cumpărat de clubul „blaugrana” cu 148.000.000 de euro de la Borussia Dortmund în vara anului 2017.

49 de meciuri, 20 de goluri și 9 pase de gol a strâns Alvarez la Atletico Madrid în sezonul trecut, la care evoluează din august 2024, de când a fost transferat de la Manchester City.