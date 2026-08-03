FC Barcelona i-a stabilit prețul lui Ferran Torres! Cât costă atacantul care i-a adus titlul mondial Spaniei

FC Barcelona i-a stabilit prețul lui Ferran Torres! Cât costă atacantul care i-a adus titlul mondial Spaniei La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Catalanii se pot despărți de golgheterul iberic.

TAGS:
ferran torresfc barcelonaJulian AlvarezSpaniaCM 2026
Din articol

Clubul FC Barcelona i-a stabilit lui Ferran Torres un preț de 55 de milioane de euro.

Astfel, omul care i-a adus titlul mondial Spaniei, după golul din finala 1-0 cu Argentina, poate părăsi gruparea catalană.

Barca i-a oferit un nou contract, similar cu actualul în ceea ce privește salariul, astfel că Ferran Torres, dacă este nemulțumit, poate pleca la o altă echipă care oferă catalanilor suma de 55 de milioane de euro.

Barca pregătește cel mai scump transfer din istoria clubului: totul pentru Julian Alvarez!

Pe de altă parte, Julian Alvarez (26 de ani) ar putea deveni cel mai scump transfer din istoria Barcelonei.

FC Barcelona este dispusă să facă tot ce îi stă în putere pentru a-și atinge principalul obiectiv pe piața transferurilor în vară: aducerea lui Julian Alvarez de la Atletico Madrid.  

150.000.000 de euro este suma pe care conducerea catalanilor este dispusă să o achite pentru a-l transfera pe Julian Alvarez, informează elnacional.cat.

Barcelona se pregătește să reacționeze astfel în contextul în care Arsenal, principala concurentă în lupta pentru semnătura lui argentinianului, vrea să achite aceeași sumă.

Dacă Barcelona va avea succes și mutarea se va concretiza, Julian Alvarez va deveni cel mai scump transfer din istoria catalanilor. 

Recordul îi aparține în prezent lui Ousmane Dembele, cumpărat de clubul „blaugrana” cu 148.000.000 de euro de la Borussia Dortmund în vara anului 2017. 

49 de meciuri, 20 de goluri și 9 pase de gol a strâns Alvarez la Atletico Madrid în sezonul trecut, la care evoluează din august 2024, de când a fost transferat de la Manchester City.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Meteorologii au anunțat că valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile vor depăși noi recorduri în România
Meteorologii au anunțat că valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile vor depăși noi recorduri în România
ARTICOLE PE SUBIECT
Surpriză: atacantul român ajuns în Serie A a început pregătirea cu fosta campioană a Italiei! Gol superb în primul meci
Surpriză: atacantul român ajuns în Serie A a început pregătirea cu fosta campioană a Italiei! Gol superb în primul meci
ULTIMELE STIRI
Fiul unei legende a muzicii rock a semnat cu rivala lui Bayern Munchen din Germania!
Fiul unei legende a muzicii rock a semnat cu rivala lui Bayern Munchen din Germania!
„Nu știu dacă mai trăiește!” Un fost pilot de F1 se teme de ce este mai rău pentru Michael Schumacher
„Nu știu dacă mai trăiește!” Un fost pilot de F1 se teme de ce este mai rău pentru Michael Schumacher
Florin Gardoș a tras concluzia despre Universitatea Craiova, după victoria zdrobitoare cu Petrolul
Florin Gardoș a tras concluzia despre Universitatea Craiova, după victoria zdrobitoare cu Petrolul
Constantin Popovici, senzațional! Imnul României s-a auzit pentru a doua oară în acest sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Constantin Popovici, senzațional! Imnul României s-a auzit pentru a doua oară în acest sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Bianca Andreescu, interviu în romănă: cu ce și-a ocupat timpul în România, în vizita făcută bunicii
Bianca Andreescu, interviu în romănă: cu ce și-a ocupat timpul în România, în vizita făcută bunicii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a dat lovitura! Transfer de senzație la FCSB: ”Poate juca și mijlocaș, și fundaș lateral”

Gigi Becali a dat lovitura! Transfer de senzație la FCSB: ”Poate juca și mijlocaș, și fundaș lateral”

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Denis Drăguș schimbă totul la FCSB: Gigi Becali sparge banca pentru transferul verii

Denis Drăguș schimbă totul la FCSB: Gigi Becali sparge banca pentru transferul verii

Marius Baciu, OUT de la FCSB?! Reacția antrenorului

Marius Baciu, OUT de la FCSB?! Reacția antrenorului

Vin banii pentru jucătorul de la FCSB: ”Am primit hârtii”

Vin banii pentru jucătorul de la FCSB: ”Am primit hârtii”

Supărat după victoria cu CFR Cluj, Daniel Pancu anunță întăriri la Rapid: „E vorba de mentalitate”

Supărat după victoria cu CFR Cluj, Daniel Pancu anunță întăriri la Rapid: „E vorba de mentalitate”



Recomandarile redactiei
Florin Gardoș a tras concluzia despre Universitatea Craiova, după victoria zdrobitoare cu Petrolul
Florin Gardoș a tras concluzia despre Universitatea Craiova, după victoria zdrobitoare cu Petrolul
„Nu știu dacă mai trăiește!” Un fost pilot de F1 se teme de ce este mai rău pentru Michael Schumacher
„Nu știu dacă mai trăiește!” Un fost pilot de F1 se teme de ce este mai rău pentru Michael Schumacher
Bianca Andreescu, interviu în romănă: cu ce și-a ocupat timpul în România, în vizita făcută bunicii
Bianca Andreescu, interviu în romănă: cu ce și-a ocupat timpul în România, în vizita făcută bunicii
Ultima mutare pregătită de Gigi Becali, analizată la sânge de Robert Niță: „De nivel european!”
Ultima mutare pregătită de Gigi Becali, analizată la sânge de Robert Niță: „De nivel european!”
Ionuț Chirilă ”a uimit lumea fotbalului”! Ce medie de vârstă a avut CS Dinamo la debutul în Liga 2
Ionuț Chirilă ”a uimit lumea fotbalului”! Ce medie de vârstă a avut CS Dinamo la debutul în Liga 2
Alte subiecte de interes
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Starul Barcelonei a avut un răspuns inedit când a fost întrebat despre plecare: ”Îmi pun telefonul pe modul avion!”
Starul Barcelonei a avut un răspuns inedit când a fost întrebat despre plecare: ”Îmi pun telefonul pe modul avion!”
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan!
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
"Here we go!" Julian Alvarez s-a transferat la Atletico Madrid pentru 95.000.000 euro!
"Here we go!" Julian Alvarez s-a transferat la Atletico Madrid pentru 95.000.000 euro!
Acord pentru transfer! Julian Alvarez pleacă de la Manchester City pentru 80 de milioane de euro
Acord pentru transfer! Julian Alvarez pleacă de la Manchester City pentru 80 de milioane de euro
CITESTE SI
Ungaria a decis să oprească activitatea centralei sale nucleare, o ”premieră în ultimii 44 de ani”, din cauza secetei

stirileprotv Ungaria a decis să oprească activitatea centralei sale nucleare, o ”premieră în ultimii 44 de ani”, din cauza secetei

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Un fost miner din Petrila și-a descoperit o pasiune neobișnuită după ce a ieșit la pensie. Localnicii sunt impresionați

stirileprotv Un fost miner din Petrila și-a descoperit o pasiune neobișnuită după ce a ieșit la pensie. Localnicii sunt impresionați

Reguli noi pentru șoferii începători. Măsurile au drept scop reducerea numărului accidentelor

stirileprotv Reguli noi pentru șoferii începători. Măsurile au drept scop reducerea numărului accidentelor

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!