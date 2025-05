Fiul lui Phil Collins joacă pentru WSG Tirol

Mathew Collins (20 e ani), fiul legendarului cântăreț britanic Phil Collins, evoluează pentru WSG Tirol, echipă din prima divizie austriacă de fotbal. În lotul acestei echipe se găsesc mai cunoscuții Lukas Hinterseer și Lennart Czyborra, iar clubul este patronat de Diana Langes-Swarovski, moștenitoarea puternicei companii producătoare de cristal și accesorii de lux.



WSG Tirol a evoluat în Austrian Bundesliga, în stagiunea trecută, unde a ocupat locul al zecelea, la finalul sezonului regulat, și a terminat pe poziția a treia, după play-out. Tânărul fotbalist evoluează ca mijlocaș central și mijlocaș dreapta, este cotat la 25.000 de euro și a mai fost legitimat la FC Astoria Walldorf U19, Hannover 96 U19, WSG Tirol Juniors, înainte să semneze cu contract de profesionist cu WSG Tirol. El a fost susținut din tribună de celebrul său părinte, la meciul cu Hartberg, scor 2-3, din ultima a campionatului austriac.

Phil Collins a fost unul dintre "greii" muzicii din anii '80



Phil Collins (74 de ani) este un muzician, compozitor, producător muzical și actor englez, născut la Londra. A făcut parte din trupele Brand X, Flaming Youth și Genesis și a avut o impresionantă carieră solo, printre melodiile sale foarte cunoscute aflându-se hiturile "In the Air Tonight", "Against All Odds (Take a Look at Me Now)", "One More Night", "Sussudio", "Another Day in Paradise", "Two Hearts" și "I Wish It Would Rain Down".



A fost unul dintre starurile muzicii din anii '80 și este unul dintre cei trei cântăreți care au vândut peste 100 de milioane de discuri, atât ca artist solo, cât și cu un grup, ceilalți doi fiind Paul McCartney și Michael Jackson. În palmares are Grammy Awards (8), Brit Awards (6), Ivor Novello Awards (6), Golden Globe Awards (2), Academy Award (1) și Disney Legend Award (1), fiind inclus în Hollywood Walk of Fame (1999), Songwriters Hall of Fame (2003), Rock and Roll Hall of Fame (2010) și 100 Greatest Drummers of All Time (locul 43).



El este un mare fan al lui Tottenham și al naționalei Angliei. A fost căsătorit de trei ori, cu Andrea Bertorelli (1970-1980), Jill Tavelman (1984-1996) și Orianne Cevey (1999-2006), și are cinci copii, respectiv Joely (actriță și producătoare de film), Simon (baterist și fostul vocalist principal al trupei rock Sound of Contact), Lily (actriță), Nic (baterist pentru Better Strangers and The Effect, Mike and the Mechanics și Genesis) și Matthew (fotbalist).



Foto - Getty Images, mcollins0112 (Instagram)