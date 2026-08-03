Caz incredibil: adevăratul motiv pentru care campioana de la Wimbledon a fost suspendată pentru patru ani

Marketa Vondrousova (26 de ani), campioana de la Wimbledon 2023, a fost suspendată pentru patru ani după ce a refuzat să se supună unui control antidoping efectuat la domiciliul său în decembrie 2025.

Hotârărea a fost anunțată de Agenția Internațională a Integrității în Tenis la sfârșitul lunii iunie, ca urmare a lipsei de cooperare a sportivei cu ofițerii anti-doping.

Vondrousova nu doar că a refuzat recoltarea probei, dar a jignit agentul anti-doping

Instanța a decis că nu există suficiente motive pentru ca Marketa Vondrousova să fi refuzat recoltarea unei probe de urină.

Ajuns în tribunal, cazul surprinde prin simplitatea sa. Spre deosebire de alte situații văzute în anii precedenți, Vondrousova a refuzat să colaboreze cu reprezentanții anti-doping, afirmând că nu știa că poate fi controlată inclusiv în afara orelor normale.