Caz incredibil: adevăratul motiv pentru care campioana de la Wimbledon a fost suspendată pentru patru ani

Marketa Vondrousova (26 de ani), campioana de la Wimbledon 2023, a fost suspendată pentru patru ani după ce a refuzat să se supună unui control antidoping efectuat la domiciliul său în decembrie 2025.
Hotârărea a fost anunțată de Agenția Internațională a Integrității în Tenis la sfârșitul lunii iunie, ca urmare a lipsei de cooperare a sportivei cu ofițerii anti-doping.
Vondrousova nu doar că a refuzat recoltarea probei, dar a jignit agentul anti-doping
Instanța a decis că nu există suficiente motive pentru ca Marketa Vondrousova să fi refuzat recoltarea unei probe de urină.
Ajuns în tribunal, cazul surprinde prin simplitatea sa. Spre deosebire de alte situații văzute în anii precedenți, Vondrousova a refuzat să colaboreze cu reprezentanții anti-doping, afirmând că nu știa că poate fi controlată inclusiv în afara orelor normale.
Tribunalul a dezvăluit modul reprobabil în care Vondrouosova a numit-o pe trimisa WADA
În tribunal, au reieșit primele dovezi ale faptului că Marketa Vondrousova nu a vrut să coopereze, decizie care a incriminat-o automat. În plus, atitudinea fostei campioane de la Wimbledon le-a oferit judecătorilor motive suplimentare pentru a o găsi vinovată.
În seara în care a refuzat recoltarea probei, Marketa Vondrousova ar fi catalogat agentul anti-doping printr-un cuvânt reprobabil. „E o p**** de la anti-doping la ușă,” ar fi spus Vondrousova, în auzul acesteia, după care a refuzat recoltarea probei și a ieșit să își plimbe câinele, notează Daily Mail.
„Este o manieră foarte nefericită prin care jucătoarea a luat decizia de a refuza controlului, la cald, într-o stare de stres și anxietate, cu uriașe consecințe,” a fost reacția tribunalului, care nu a găsit justificări suficiente în spatele comportamentului jucătoarei.
Marketa Vondrousova a afirmat, ulterior, că nu știa că poate fi testată anti-doping în afara orelor menționate. Argumentul nu a contat în tribunal, iar primele concluzii o arată pe Vondrousova pe cale de a ispăși întreaga perioadă de suspendare.