GALERIE FOTO Dovada că Alcaraz chiar este noul Federer, în tenis: s-a produs rocada, însă cu o schimbare importantă

Dovada că Alcaraz chiar este noul Federer, în tenis: s-a produs rocada, însă cu o schimbare importantă Tenis
Marcu Czentye
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Iubit de milioane de oameni, Carlos Alcaraz mai are o distanță lungă de parcurs până la Roger Federer.

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Carlos AlcarazRoger FedererTenis ATP
Din articol

Novak Djokovic este cel mai titrat tenismen din istorie, conducând clar două dintre clasamentele relevante ale tenisului masculin. Tenismenul din Belgrad are în palmares 24 de titluri de mare șlem cucerite, în proba individuală, cu două, respectiv patru mai multe decât următorii în ierarhia istorică, Rafael Nadal și Roger Federer.

În plus, 'Nole' conduce fără echivoc clasamentul numărului de săptămâni petrecute ca număr unu ATP. Djokovic a rezistat 428 de săptămâni ca număr unu mondial, adică peste opt ani, în timp ce Federer este următorul în clasament, cu 310 săptămâni, adică puțin sub șase ani.

Roger Federer, de două ori mai atractiv, din punct de vedere comercial, decât Carlos Alcaraz

Cu toate acestea, Roger Federer i-a surclasat pe rivalii Rafael Nadal și Novak Djokovic la un capitol pe care l-a dominat până în momentul retragerii.

Tenismenul elvețian a adunat, timp de 18 ani consecutivi, în perioada 2005 - 2022, cele mai mari încasări, în rândul tenismenilor. Surprinzător, cel mai bun an a fost chiar 2020, în care Federer a generat venituri totale de peste 100 milioane de dolari. Astăzi, Federer are o avere evaluată de Forbes la peste 1,1 miliarde de dolari.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz lamine yamal
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Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
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Djokovic, departe de miliardarul Federer

În 2023, ștacheta a fost preluată, doar pentru un an, de Novak Djokovic, dar, începând din 2024, Carlos Alcaraz a început o perioadă care poate semăna cu supremația financiară a lui Roger Federer, în deceniile anterioare.

Încasările lui Djokovic în 2023 au reușit însă doar să depășească timid veniturile pe care Federer le încasa la jumătatea anilor 2000.

Jucătorul din Murcia a fost cel mai bine plătit tenismen în anii 2024 și 2025, ajungând la 42, respectiv 48 de milioane de dolari încasate din premiile puse în joc în ATP, bonusuri de participare și contracte publicitare.

Suma reprezintă aproximativ jumătate din potențialul maxim arătat de Roger Federer, în timpul carierei sale de tenismen profesionist.

Tenismenii care au generat cele mai mari venituri în ultimele două decenii

  • 2005 – Roger Federer ~$32 de milioane
  • 2006 – Roger Federer ~$35 de milioane
  • 2007 – Roger Federer ~$36 de milioane
  • 2008 – Roger Federer ~$43 de milioane
  • 2009 – Roger Federer ~$45 de milioane
  • 2010 – Roger Federer ~$47 de milioane
  • 2011 – Roger Federer ~$50 de milioane
  • 2012 – Roger Federer ~$54 de milioane
  • 2013 – Roger Federer ~$71 de milioane
  • 2014 – Roger Federer ~$56 de milioane
  • 2015 – Roger Federer ~$67 de milioane
  • 2016 – Roger Federer ~$68 de milioane
  • 2017 – Roger Federer ~$64 de milioane
  • 2018 – Roger Federer ~$77 de milioane
  • 2019 – Roger Federer ~$93 de milioane
  • 2020 – Roger Federer ~$106 de milioane
  • 2021 – Roger Federer ~$90 de milioane
  • 2022 – Roger Federer ~$90 de milioane
  • 2023 – Novak Djokovic ~$38 de milioane
  • 2024 – Carlos Alcaraz ~$42 de milioane
  • 2025 – Carlos Alcaraz ~$48 de milioane

Roger Federer

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