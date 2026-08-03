Novak Djokovic este cel mai titrat tenismen din istorie, conducând clar două dintre clasamentele relevante ale tenisului masculin. Tenismenul din Belgrad are în palmares 24 de titluri de mare șlem cucerite, în proba individuală, cu două, respectiv patru mai multe decât următorii în ierarhia istorică, Rafael Nadal și Roger Federer.

În plus, 'Nole' conduce fără echivoc clasamentul numărului de săptămâni petrecute ca număr unu ATP. Djokovic a rezistat 428 de săptămâni ca număr unu mondial, adică peste opt ani, în timp ce Federer este următorul în clasament, cu 310 săptămâni, adică puțin sub șase ani.

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Cu toate acestea, Roger Federer i-a surclasat pe rivalii Rafael Nadal și Novak Djokovic la un capitol pe care l-a dominat până în momentul retragerii.

Tenismenul elvețian a adunat, timp de 18 ani consecutivi, în perioada 2005 - 2022, cele mai mari încasări, în rândul tenismenilor. Surprinzător, cel mai bun an a fost chiar 2020, în care Federer a generat venituri totale de peste 100 milioane de dolari. Astăzi, Federer are o avere evaluată de Forbes la peste 1,1 miliarde de dolari.