Internaționalul român a semnat în urmă cu doi ani și jumătate cu Tottenham, club care le-a plătit celor de la Genoa 25 de milioane de euro + bonusuri pentru fundașul central.

Un an a stat pe bară la Londra, din cauza unei accidentări la genunchi. Iar în această vară, el a fost trimis sub formă de împrumut la Fiorentina, care are și o opțiune la finalul stagiunii prin care-l poate transfera definitiv pe român.

Reacție categorică după ce Radu Drăgușin a revenit în Italia

Edward Iordănescu, ultima oară ”principal” la Legia Varșovia, a vorbit despre Drăgușin și a evidențiat că a fost în contact permanent cu stoperul român, pe care l-a antrenat la prima reprezentativa în perioada în care a fost selecționer.

Iordănescu Jr. a evidențiat că Drăgușin are nevoie de încredere după transferul la Fiorentina.

”Am fost în contact aproape permanent cu el (n.r. Drăguşin). Ultima oară am fost la jocul lor de la Madrid şi eram în apropierea zonei unde s-a încălzit. L-am strigat şi mi-a recunoscut vocea.

Şi-a făcut ochii mari, nu se aştepta să mă vadă acolo. După meci m-a sunat şi am povestit. I-am spus că are nevoie să meargă şi să joace, mai ales după ce a trecut prin accidentare.

Are nevoie de încredere, de un mediu nou, undeva să fie susţinut, de puţină răbdare ca să se pună 100% pe picioare, să-şi găsească ritmul şi o schimbare de loc i-ar face bine.

El a ales Fiorentina. E un fotbal pe care îl cunoaşte, a crescut acolo, s-a format acolo, a avut succes acolo şi sunt sigur că e un mediu care îi va oferi încrederea necesară, confortul emoţional şi susţinerea necesară pentru a reveni acolo sau chiar mai sus”, a spus Iordănescu, potrivit Prima Sport.