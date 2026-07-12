Zilele trecute, presa ucraineană a scris că Dinamo Kiev a primit o ofertă din partea celor de la Levadiakos, echipa preluată în această vară de Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB.

Dinamo Kiev și-a dat acordul pentru împrumutul lui Vladislav Blănuță la Levadiakos

Formația din Grecia la care a ajuns și Mihai Pintilii a făcut o ofertă pentru împrumutul fostului atacant de la FCU Craiova și U Cluj, cu opțiune de cumpărare pentru 800.000 de euro.

Presa ucraineană a anunțat decizia luată de Dinamo Kiev. Se pare că Igor Surkis este gata să îl lase pe Blănuță să plece sub formă de împrumut la Levadiakos, acolo unde ar putea reveni la forma de altădată.

Ucrainenii au menționat că Vladislav Blănuță și-a dat deja acordul să meargă la Levadiakos, sub comanda lui Elias Charalambous.

”Vladislav Blănuță este foarte aproape să își continue cariera în campionatul Greciei. Levadiakos și-a manifestat interesul pentru fotbalistul în vârstă de 24 de ani și a înaintat o ofertă pentru împrumutul acestuia pe un sezon, cu opțiune de transfer definitiv în valoare de 800.000 de euro.

Blănuță nu intră în planurile antrenorului lui Igor Kostyuk, iar clubul consideră că această mutare este cea mai bună soluție pentru ca atacantul să beneficieze de minute.

Dinamo este dispusă să accepte un împrumut cu opțiune de cumpărare pentru a se despărți de un jucător care nu a reușit să se impună la prima echipă. De altfel, fotbalistul și-a dat deja acordul de principiu pentru această mutare”, au scris jurnaliștii de la Konkurent.ua.