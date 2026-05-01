Charalambous a revenit în România pentru două zile, la începutul acestei săptămâni, pentru a participa la un eveniment în care staff-ul și jucătorii celor de la FCSB din sezonul trecut au fost premiați cu ceasuri de lux pentru performanțele avute. Elias Charalambous, un tată mândru: fiul său a cucerit eventul în Cipru Antrenorul cipriot nu a acceptat, cel puțin pentru moment, o revenire la FCSB pe banca tehnică, astfel că s-a întors în Cipru. Joi, Charalambous a fost prezent la Larnaca pentru a asista la finala Cupei Ciprului U19 dintre Pafos și Olympiacos, notează Cyprus Times.

Elias Charalambous l-a urmărit din tribune pe fiul său, Panagiotis (18 ani), care a câștigat Cupa Ciprului cu Pafos din postura de integralist. Echipa lui s-a impus la loviturile de departajare, 4-2, după 0-0 în cele 120 de minute. Panagiotis Charalambous, care evoluează pe postul de fundaș central și este internațional cipriot U19, a câștigat în acest sezon și titlul de campion cu Pafos la categoria sa de vârstă.

Ce a spus Elias Charalambous despre o revenire la FCSB La evenimentul organizat în această săptămână la București, Elias Charalambous a refuzat să vorbească concret despre o revenire la FCSB, însă cipriotul a recunoscut că i-ar plăcea să revină, la un moment dat, la echipa patronată de Gigi Becali. "Așa e viața unui antrenor. Nu știi când ai job, când ai vacanță. Dar chiar și în vacanță, îmi deschid mereu laptopul. "Fotbalul este viața mea. Dacă m-aș întoarce în România, prima opțiune ar fi FCSB. Nu e vorba de bani, ci de respect și de iubirea pentru fani, jucători și conducere. Cel mai important lucru este autocritica și să mă îmbunătățesc. Dacă muncești în fiecare zi, poți greși, dar important este că ai încercat să fii mai bun. În campionat, orice echipă din play-off poate câștiga titlul. Pentru FCSB există o șansă mare la cupele europene", spunea Charalambous.