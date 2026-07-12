Fundașul central român cu origini israeliene a plecat de la Maccabi Haifa, după ce a fost transferat în Championship la Bristol City.

Transferul lui Lisav Eissat a fost anunțat oficial de către echipa engleză vineri seara.

Ce a declarat Lisav Eissat după ce a semnat cu Bristol City

Fundașul central de 21 de ani a semnat un contract valabil pe patru ani cu Bristol City și a oferit primele declarații din postura de jucător al echipei din Championship.

Lisav Eissat și-a etalat calitățile care îl recomandă în fotbalul din Anglia și și-a exprimat entuziasmul de a juca lan onuă sa echipă.

„Aștept cu nerăbdare să încep. Am urmărit Championship și Premier League și îmi place intensitatea și stilul de joc, care este și stilul meu.

Sunt un fundaș agresiv, rapid și pregătit să se implice. Sunt gata să dau totul pentru club!”, a declarat Lisav Eissat, conform BBC.

33 de meciuri, un gol și două pase decisive sunt cifrele lui Lisav Eissat în tricoul lui Maccabi Haifa, în stagiunea trecută.

Fundașul central este cotata la 1,4 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.