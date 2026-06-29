Visa să joace la FCSB, iar acum a semnat în liga a doua: "Un mare fotbalist!"

Visa să joace la FCSB, iar acum a semnat în liga a doua: &quot;Un mare fotbalist!&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
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Vară importantă în familia Charalambous. După ce antrenorul Elias a semnat în Grecia, și fiul său a schimbat echipa.

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Elias CharalambousPanagiotis CharalambousFCSBDigenis Akritas MorphouCipru
Din articol

Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB, a semnat cu Levadiakos, ocupanta locului 6 în ultima ediție de campionat din Grecia. Cipriotul ar urma să îl aibă printre secunzi și pe Mihai Pintilii

Fiul lui Elias Charalambous a semnat în liga a doau din Cipru

Ultimele zile au adus o mutare și pentru fiul lui Elias Charalambous. Panagiotis, fundaș central în vârstă de doar 18 ani, a plecat de la Pafos și a semnat cu Digenis Akritas Morphou, formație din liga secundă cipriotă.

"Îi urăm bun venit lui Panagiotis Charalambous la echipa noastră. Un mare fotbalist, care vine să întărească linia noastră defensivă", a sunat prezentarea făcută de Digenis Akritas Morphou tânărului jucător.

Fiul lui Elias Charalambous visa să joace la FCSB

În octombrie 2025, Panagiotis Charalambous juca pentru Cipru U19 și înfrunta reprezentativa similară a României într-un amical disputat la Mogoșoaia. Fundașul spunea atunci că și-ar dori să facă pasul la FCSB.

"Mă bucur foarte tare că tata a fost prezent la meci. Cel mai bun sfat pe care mi l-a dat? Să mă bucur de fotbal! Poate că tata mă va antrena la un moment dat. Bineînțeles că sunt fan FCSB acum și visez să joc acolo", spunea Panagiotis.

Panagiotis Charalambous, născut la Salonic, a jucat la Pafos în sezonul trecut, însă doar la echipa de tineret, fiind folosit inclusiv în meciuri din UEFA Youth League.

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