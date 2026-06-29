Visa să joace la FCSB, iar acum a semnat în liga a doua: "Un mare fotbalist!"

Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB, a semnat cu Levadiakos, ocupanta locului 6 în ultima ediție de campionat din Grecia. Cipriotul ar urma să îl aibă printre secunzi și pe Mihai Pintilii.

Fiul lui Elias Charalambous a semnat în liga a doau din Cipru

Ultimele zile au adus o mutare și pentru fiul lui Elias Charalambous. Panagiotis, fundaș central în vârstă de doar 18 ani, a plecat de la Pafos și a semnat cu Digenis Akritas Morphou, formație din liga secundă cipriotă.

"Îi urăm bun venit lui Panagiotis Charalambous la echipa noastră. Un mare fotbalist, care vine să întărească linia noastră defensivă", a sunat prezentarea făcută de Digenis Akritas Morphou tânărului jucător.