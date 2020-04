Fellaini a iesit din spital, dar va mai sta inca doua saptamani in carantina! Care este starea belgianului dupa ce a fost infectat cu Covid-19

Belgianul a fost singurul fotbalist din campionatul chinez despre care se stie ca a contractat corovirusul.

Marouane Fellaini (32 ani) a fost externat astazi din spitalul din orasul Jinan, dupa ce fusese depistat cu coronavirus, pe contul clubul sau aparand mai multe fotografii in care apar fotbalistul, oficiali ai echipei si medicii si asistentele care l-au ingrijit. Pe 22 martie, belgianul fusese testat pozitiv cu Covid-19, dar nu prezentase decat simptome usoare, fiind singurul fotbalist din Chinese Super League care a fost declarat oficial imbolnavit si a trebuit sa stea internat intr-un spital. In aceasta perioada, el a postat mai multe fotografii si filmulete in care aparea facand exercitii fizice in camera de spital.

In urmatoarele 14 zile, Fellaini va trebui sa ramana in carantina la domiciliu si va primi vizite din partea autoritatilor medicale pentru a i se monitoriza starea de sanatate. Mijlocasul a evoluat pentru Standard Liege (2007-2009), Everton (2009-2014) si Manchester United (2014-2019), fiind cumparat de Shandong Luneng, in februarie 2019, pentru 7.2 milioane de euro. Pentru Belgia, el are 87 de selectii si 18 goluri si o medalie de bronz la CM 2018.

Desi China a fost punctul de plecare al epidemiei de Covid-19, aici s-au raportat doar 83.000 de cazuri de infectare si aproape 3.400 de decese, iar autoritatile comuniste au fost acuzate ca ar fi transmis un numar mult mai mic de cazuri decat in realitate. In ultimele zile, tara asiatica au anuntat un al doilea val de infectari, de aceasta data provocate de interactiunea cu cetateni ai altor tari.